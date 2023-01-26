Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
В Омске завели уголовное дело за использование заведомо подложного гарантийного талона на медицинское оборудование, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Основанием послужило обращение главврача «Кардиологического клинического диспансера».
В декабре 2022 года в медучреждение поставили видеоэндоскопическую система стоимостью более 2,6 млн рублей. Как стало известно Городу55, оборудование в кардиологический диспансер приехало из Китая в нерабочем состоянии. Отсюда и выяснили, что гарантийный талон фиктивный, а в документах имеются проблемы с лицензией. Есть вероятность, что и сама видеоэндоскопическая система может оказаться поддельной.
«Установлено, что гарантийный талон на поставленное медицинское оборудование имеет признаки подделки. Официальный представитель завода-изготовителя медицинского оборудования также подтвердил, что приложенный к оборудованию гарантийный талон производителем не выдавался», — сообщили в прокуратуре.
В данный момент все детали уголовного дела выясняют дознаватели омской полиции. Ход расследования контролирует прокуратура.