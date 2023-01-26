Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая

В декабре 2022 года в медучреждение поставили видеоэндоскопическую система стоимостью более 2,6 млн рублей. Как стало известно Городу55, оборудование в кардиологический диспансер приехало из Китая в нерабочем состоянии. Отсюда и выяснили, что гарантийный талон фиктивный, а в документах имеются проблемы с лицензией. Есть вероятность, что и сама видеоэндоскопическая система может оказаться поддельной.