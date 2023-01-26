Фадина и Антропенко проголосовали за сокрытие своих доходов

В нижней палате российского парламента сегодня, 26 января, решалась судьба законопроекта о депутатских декларациях. Эта инициатива предполагает, что и депутаты, и сенаторы будут по-прежнему подавать сведения о своих доходах и имуществе, а вот публиковаться эти данные будут только «в обобщённом виде» — без фамилий, без конкретных сумм и без указания объектов недвижимости.