Фадина и Антропенко проголосовали за сокрытие своих доходов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В нижней палате российского парламента сегодня, 26 января, решалась судьба законопроекта о депутатских декларациях. Эта инициатива предполагает, что и депутаты, и сенаторы будут по-прежнему подавать сведения о своих доходах и имуществе, а вот публиковаться эти данные будут только «в обобщённом виде» — без фамилий, без конкретных сумм и без указания объектов недвижимости.
Подавляющее большинство собравшихся, 323 из 365, проголосовало «за». Это все отдавшие свои голоса члены фракции «Единой России», а также все либерал-демократы и ряд представителей других фракций. Против законопроекта 17 коммунистов, пятеро «эсеров» и двое «Новых людей».
Депутаты от Омской области голосовали все. Коммунисты Андрей Алёхин и Олег Смолин против инициативы, а вот «единороссы» Оксана Фадина, Игорь Антропенко и Александр Жуков — за. Еще один коммунист, избранный от Омско-Тюменской региональной группы, Виктор Соболев, в голосовании не участвовал.
По итогам законопроект принят в третьем и окончательном чтении. Теперь он должен пройти голосование в верхней палате (Совете Федерации), а потом его должен подписать президент.
Стоит отметить, что даже после принятия закона никто не сможет запретить конкретным сознательным депутатам публиковать данные о своих доходах и имуществе. Если они захотят продемонстрировать свою открытость перед избирателями, они смогут это сделать в любом формате и на любом интернет-ресурсе.