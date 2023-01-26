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Фадина и Антропенко проголосовали за сокрытие своих доходов

26 января 2023, 08:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Госдума одобрила резонансный законопроект в третьем (окончательном) чтении.

В нижней палате российского парламента сегодня, 26 января, решалась судьба законопроекта о депутатских декларациях. Эта инициатива предполагает, что и депутаты, и сенаторы будут по-прежнему подавать сведения о своих доходах и имуществе, а вот публиковаться эти данные будут только «в обобщённом виде» — без фамилий, без конкретных сумм и без указания объектов недвижимости.

Подавляющее большинство собравшихся, 323 из 365, проголосовало «за». Это все отдавшие свои голоса члены фракции «Единой России», а также все либерал-демократы и ряд представителей других фракций. Против законопроекта 17 коммунистов, пятеро «эсеров» и двое «Новых людей».

Депутаты от Омской области голосовали все. Коммунисты Андрей Алёхин и Олег Смолин против инициативы, а вот «единороссы» Оксана Фадина, Игорь Антропенко и Александр Жуков — за. Еще один коммунист, избранный от Омско-Тюменской региональной группы, Виктор Соболев, в голосовании не участвовал.

По итогам законопроект принят в третьем и окончательном чтении. Теперь он должен пройти голосование в верхней палате (Совете Федерации), а потом его должен подписать президент.

Стоит отметить, что даже после принятия закона никто не сможет запретить конкретным сознательным депутатам публиковать данные о своих доходах и имуществе. Если они захотят продемонстрировать свою открытость перед избирателями, они смогут это сделать в любом формате и на любом интернет-ресурсе.

#Новости#Общество#Госдума#Оксана Фадина#Игорь Антропенко#Олег Смолин#Андрей Алёхин#Николай Эйхвальд
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