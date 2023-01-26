CNN: Болсонару готовятся прооперировать по возвращении на родину

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Такими новостями поделился ТВ-канал CNN Brasil.
Антониу Маседу, врач, наблюдающий за состоянием здоровья Болсонару, признался, что ему неизвестно, когда экс-глава Бразилии планирует вернуться в страну, но медработники уже подготовились к проведению операции, пишет Russian.rt.com.
На ТВ-канале объяснили, что у Болсонару подозревают наличие непроходимости кишечника.
Известно, что пять лет назад на Болсонару было совершено нападение, он получил ножевое ранение.
Недавно экс-президент Бразилии был госпитализирован в один из стационаров соединенных Штатов.