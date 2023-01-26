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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

CNN: Болсонару готовятся прооперировать по возвращении на родину

Сегодня, 16:20
Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару после возвращения в Бразилию будет прооперирован.

Такими новостями поделился ТВ-канал CNN Brasil.

Антониу Маседу, врач, наблюдающий за состоянием здоровья Болсонару, признался, что ему неизвестно, когда экс-глава Бразилии планирует вернуться в страну, но медработники уже подготовились к проведению операции, пишет Russian.rt.com.

На ТВ-канале объяснили, что у Болсонару подозревают наличие непроходимости кишечника.

Известно, что пять лет назад на Болсонару было совершено нападение, он получил ножевое ранение. 

Недавно экс-президент Бразилии был госпитализирован в один из стационаров соединенных Штатов.

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