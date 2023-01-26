Букмекерская компания «1хСтавка» прекращает работу

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Букмекер уже отключен от системы ЦУПИС, его клиенты с середины января потеряли возможность пополнять счета.
Похоже, компания так не смогла скрыть свои связи с запрещенной в России конторой 1xBet.
В январе клиенты компании начали жаловаться на невозможность пополнения счетов «1хСтавка». В телеграм-канале букмекера обещали максимально быстро решить проблему. Представитель компании даже пообещал игрокам бонусы за проявленную лояльность.
Однако вскоре стало известно, что «1хСтавку» отключили от системы, к которой по закону должен подключиться каждый букмекер в России. Таким образом, «1хСтавка» выпала из правового поля и, вероятно, теперь не сможет продолжать свою деятельность в нашей стране. Расследование, опубликованное в издании «Версия», провёл журналист Николай Ольхин.
«1хСтавка» уже не в первый раз попадает в скандальные истории. Чаще всего причиной скандалов были ее связи с компанией 1xBet, не имеющей лицензии на букмекерскую деятельность в РФ. Тем не менее ставки в 1xBet продолжают приниматься, а «1хСтавка» считается «легальным зеркалом» этого подпольного букмекера, хотя и отрицает связи с ним.
Несколько лет назад ФАС выдала ФК «Локомотив» предписание за логотип 1xBet на форме игроков. Между тем логотип был размещен по указанию спонсора – «1хСтавки».
Следующий скандал, участником которого оказалась 1xBet, разразился в 2020 году, когда основатель компании Роман Семиохин пожертвовал кипрской больнице сумму в миллион евро на борьбу с коронавирусом. Россиян возмутило, что брянский миллиардер проигнорировал нужды отечественного здравоохранения в столь тяжелый момент.
Летом 2022 года стало известно, что 1xBet пожертвовала миллион евро «на гуманитарную помощь Украине». В свете обстоятельств СВО подобное выглядело особенно возмутительным.
Также, если судить по отзывам в интернете, у игроков 1xBet то и дело возникают проблемы с выводом выигранных денег. Компания уведомила пользователей о необходимости пройти процедуру верификации, которая сопряжена с предоставлением внушительного списка документов, включая бумажные. При этом срок верификации будет разным для разных пользователей.
Основатели 1xBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин еще в 2020 году были объявлены в розыск как фигуранты уголовного дела в Брянской области. По информации следствия, в результате незаконной игорной деятельности за пять лет они извлекли доход в сумме более 63 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с бюджетом всей Брянской области.