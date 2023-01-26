Букмекерская компания «1хСтавка» прекращает работу

«1хСтавка» уже не в первый раз попадает в скандальные истории. Чаще всего причиной скандалов были ее связи с компанией 1xBet, не имеющей лицензии на букмекерскую деятельность в РФ. Тем не менее ставки в 1xBet продолжают приниматься, а «1хСтавка» считается «легальным зеркалом» этого подпольного букмекера, хотя и отрицает связи с ним.