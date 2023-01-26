Без огней. Расследование уголовного дела о ДТП с трактором завершено

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Завершено расследование уголовного дела, где в ДТП с трактором погибло четыре человека.
Следствие установило, что 18 августа 2022 года на 146 км автодороги «с. Седельниково — р. п. Муромцево — г. Омск» около 21:40 обвиняемый нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП.
Водитель без прав прав управлял трактором с прицепом без габаритных огней. В результате чего 57-летняя женщина столкнулась с прицепом на автомобиле «Lada Largus». Пассажиры легкового автомобиля — 21-летний односельчанин женщины, ее дочь 37 лет и две внучки в возрасте 10 лет и 1 года скончались. Тяжкие травмы получил 8-летний внук и иные телесные повреждения 10-летняя родственница.