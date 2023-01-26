Без огней. Расследование уголовного дела о ДТП с трактором завершено

Водитель без прав прав управлял трактором с прицепом без габаритных огней. В результате чего 57-летняя женщина столкнулась с прицепом на автомобиле «Lada Largus». Пассажиры легкового автомобиля — 21-летний односельчанин женщины, ее дочь 37 лет и две внучки в возрасте 10 лет и 1 года скончались. Тяжкие травмы получил 8-летний внук и иные телесные повреждения 10-летняя родственница.