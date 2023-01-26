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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Без огней. Расследование уголовного дела о ДТП с трактором завершено

26 января 2023, 12:43
Фото: Город55

Завершили расследование уголовного дела, где в ДТП с трактором погибло 4 человека

Обвиняемый признает свою вину частично.

Завершено расследование уголовного дела, где в ДТП с трактором погибло четыре человека.

Следствие установило, что 18 августа 2022 года на 146 км автодороги «с. Седельниково — р. п. Муромцево — г. Омск» около 21:40 обвиняемый нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП.

Водитель без прав прав управлял трактором с прицепом без габаритных огней. В результате чего  57-летняя женщина столкнулась с прицепом на автомобиле «Lada Largus». Пассажиры легкового автомобиля — 21-летний односельчанин женщины, ее дочь 37 лет и две внучки в возрасте 10 лет и 1 года скончались. Тяжкие травмы получил 8-летний внук и иные телесные повреждения 10-летняя родственница.

Без огней. Стали известны подробности ДТП с трактором, в котором погибло 4 человека
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#Ксения Карагодина#Смерть#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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