Белоруссия вошла в топ-5 внешнеэкономических партнеров Свердловской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Бизнес Журнал», руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук проинформировал о том, что в минувшем году более чем в 2,5 раза Белоруссия поставила в регион больше лифтов. В этом сыграла свою роль и региональная программа, согласно которой меняются лифты в многоэтажках.
В четыре раза стал больше поставлять двигателей Минский моторный завод. В свою очередь, продукция свердловских машиностроителей идет в Белоруссию.
Так, всеми ведущими белорусскими производителями тяжелой автомобильной техники, включая «БелАЗ» и «МАЗ», производится закупка гидравлических изделий «Пневмостроймашины». Белорусских коллег интересуют и изделия, которые производит Уральский турбинный завод.
Объем общего товарооборота между Россией и Белоруссией в прошлом году достиг рекордных 50 миллиардов долларов.