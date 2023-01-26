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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Белоруссия вошла в топ-5 внешнеэкономических партнеров Свердловской области

Сегодня, 09:01
Белоруссия оказалась в числе пяти главных внешнеэкономических партнеров Свердловской области.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Бизнес Журнал», руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук проинформировал о том, что в минувшем году более чем в 2,5 раза Белоруссия поставила в регион больше лифтов. В этом сыграла свою роль и региональная программа, согласно которой меняются лифты в многоэтажках.

В четыре раза стал больше поставлять двигателей Минский моторный завод. В свою очередь, продукция свердловских машиностроителей идет в Белоруссию.

Так, всеми ведущими белорусскими производителями тяжелой автомобильной техники, включая «БелАЗ» и «МАЗ», производится закупка гидравлических изделий «Пневмостроймашины». Белорусских коллег интересуют и изделия, которые производит Уральский турбинный завод. 

Объем общего товарооборота между Россией и Белоруссией в прошлом году достиг рекордных 50 миллиардов долларов.



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