Белоруссия вошла в топ-5 внешнеэкономических партнеров Свердловской области

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Бизнес Журнал», руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук проинформировал о том, что в минувшем году более чем в 2,5 раза Белоруссия поставила в регион больше лифтов. В этом сыграла свою роль и региональная программа, согласно которой меняются лифты в многоэтажках.