Александр Бурков подписал договор о сотрудничестве с главой ЯНАО

Омская область поставляет в ЯНАО нефтехимию», но интересы этим не ограничиваются. Поднимался вопрос о систематической организации поставок грузоподъемного, котельного, электрического оборудования, систем связи, упаковочных изделий из пластмасс и резины. Также предприятия пищевой промышленности готовы увеличить поставки на Ямал. Речь шла о мясной и молочной продукции, муки, макарон, круп и комбикорме. В ответ Омская область получает от северян нефть, рыбу и прочие продукты рыбного хозяйства.

В октябре минувшего года делегация от Омской области посетила Салехард. По результатам визита подготовили договор о сотрудничестве регионов, сейчас же делегация от ЯНАО во главе с главой Дмитрием Артюховым прибыла с ответным визитом для подписания соглашений.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — один из наших торговых партнеров. Думаю, обмен делегациями сыграет свою роль в развитии двусторонних экономических и социальных отношений, есть у нас и общие исторические связи», — прокомментировал работу делегатов Александр Бурков.

Особое внимание на встрече уделили развитию инфраструктурного взаимодействия: налаживанию связей через Иртыш и авиаперевозки:

«Ямал — территория реализации крупнейших проектов, для которых требуются строительные материалы, оборудование. Мы заинтересованы в том, чтобы омские предприятия приходили к нам на Ямал. У нас уже выстроена хорошая логистическая связь посредством самого экономически эффективного речного транспорта. Есть налаженные связи. Все это — хороший плацдарм для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества», — отметил Дмитрий Артюхов

Александр Бурков предложил сделать Омск транзитной точкой для авиарейсов, выполняемых из Салехарда и Нового Уренгоя в города ближайшего зарубежья и на курорты Краснодарского края. Правительство Омской области готово рассмотреть субсидии для маршрута Омск — Салехард, что увеличит пассажиропоток авиакомпании «Ямал».

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве Омской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.