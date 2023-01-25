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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Жители Омской области попросили передавать списанные пожарные машины из города селу

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Губернатор на пресс-конференции рассказал о работе, которая ведется по решению проблем с пожарной безопасностью на периферии.
На пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и планам на 2023 год в развитии региона, Александру Буркову задали вопрос, нельзя ли предоставить селу пожарную спецтехнику, списанную в городе, так как приезжают имеющиеся автомобили к некоторым пунктам в среднем за 40 минут.
«Договорились о передаче 12 автомобилей отдаленным территориям. Надо подремонтировать. Проблема существует, но мы движемся. В планах получение еще 18 машин, встречался с министром, получили одобрение на федеральном уровне.

Рассказал губернатор и о планах на покупку бочек для подвоза воды. В отдаленные села, где нет хозяйства и водовозов планируется предусмотреть средства из бюджета для покупки водовозов с насосами. Также глава региона сообщил, что на рабочих совещаниях этот вопрос — один из ключевых.

Напомним, ранее губернатор распорядился усилить пожарную безопасность в регионе после трагедии, унесшей жизни матери и троих детей в Павлоградском районе.

Губернатор Омской области поручил усилить меры противопожарной безопасности
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Спецтехника#МЧС#Пожарные машины#Погорельцы#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков
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