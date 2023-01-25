Жители Омской области попросили передавать списанные пожарные машины из города селу

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
«Договорились о передаче 12 автомобилей отдаленным территориям. Надо подремонтировать. Проблема существует, но мы движемся. В планах получение еще 18 машин, встречался с министром, получили одобрение на федеральном уровне.
Рассказал губернатор и о планах на покупку бочек для подвоза воды. В отдаленные села, где нет хозяйства и водовозов планируется предусмотреть средства из бюджета для покупки водовозов с насосами. Также глава региона сообщил, что на рабочих совещаниях этот вопрос — один из ключевых.
Напомним, ранее губернатор распорядился усилить пожарную безопасность в регионе после трагедии, унесшей жизни матери и троих детей в Павлоградском районе.