Жители Омской области попросили передавать списанные пожарные машины из города селу

Рассказал губернатор и о планах на покупку бочек для подвоза воды. В отдаленные села, где нет хозяйства и водовозов планируется предусмотреть средства из бюджета для покупки водовозов с насосами. Также глава региона сообщил, что на рабочих совещаниях этот вопрос — один из ключевых.