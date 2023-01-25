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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Жестокая смерть. 74-летний житель Омской области расстался с жизнью из-за денег

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области житель села подозревается в жестокой расправе над соседом

В деревне Большереченского района 60-летний мужчина избил 74-летнего из-за 400 тыс. рублей.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели в больнице 74-летнего жителя села Почекуево Большереченского района. 

Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого — 60-летнего односельчанина погибшего пенсионера.  Следствие установило, что 30 ноября 2022 года 60-летний мужчина через окно проник в дом одинокого пенсионера, зная, что у того имеются сбережения. Он избил пенсионера и похитил более 400 тыс. рублей. Дедушка скончался в больнице через несколько дней.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление классифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Мужчине грозит срок до 15 лет.

#Дарья Зыкова#Смерть#Следственный комитет#Нападение#Пенсионер#Ограбление#Уголовное дело#Общество#Новости#Омская область#Большереченский район
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