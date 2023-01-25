Жестокая смерть. 74-летний житель Омской области расстался с жизнью из-за денег

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели в больнице 74-летнего жителя села Почекуево Большереченского района.
Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого — 60-летнего односельчанина погибшего пенсионера. Следствие установило, что 30 ноября 2022 года 60-летний мужчина через окно проник в дом одинокого пенсионера, зная, что у того имеются сбережения. Он избил пенсионера и похитил более 400 тыс. рублей. Дедушка скончался в больнице через несколько дней.
Сейчас подозреваемого заключили под стражу подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление классифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Мужчине грозит срок до 15 лет.