Жестокая смерть. 74-летний житель Омской области расстался с жизнью из-за денег

Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого — 60-летнего односельчанина погибшего пенсионера. Следствие установило, что 30 ноября 2022 года 60-летний мужчина через окно проник в дом одинокого пенсионера, зная, что у того имеются сбережения. Он избил пенсионера и похитил более 400 тыс. рублей. Дедушка скончался в больнице через несколько дней.