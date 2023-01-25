Военный историк: битва под Воронежем стала одним из знаковых сражений ВОВ

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Сражение началось 28 июня 1942 года и продолжалось более полугода, пишет Общественная служба новостей. Немцы хотели захватить Воронеж, чтобы использовать его в качестве плацдарма для нанесения ударов по столице и Восточной части СССР.
По мнению военного историка и писателя Евгения Норина, Воронежская битва не была оценена по достоинству. Благодаря успешному исходу этого сражения советской армии удалось освободить от врага сам город, а также сместить линию фронта на Запад.
Историки считают, что необходимо отмечать все знаковые события ВОВ — и Воронежскую, и Сталинградскую, и Курскую битвы.