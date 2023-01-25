Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Военный историк: битва под Воронежем стала одним из знаковых сражений ВОВ

Сегодня, 09:35
Воронежская битва завершилась 25 января 1943 года. Долгое время этому сражению не уделялось внимания, которое оно заслуживает. В феврале 2008 года Воронежу присвоили статус города воинской славы.

Сражение началось 28 июня 1942 года и продолжалось более полугода, пишет Общественная служба новостей. Немцы хотели захватить Воронеж, чтобы использовать его в качестве плацдарма для нанесения ударов по столице и Восточной части СССР.

По мнению военного историка и писателя Евгения Норина, Воронежская битва не была оценена по достоинству. Благодаря успешному исходу этого сражения советской армии удалось освободить от врага сам город, а также сместить линию фронта на Запад.

Историки считают, что необходимо отмечать все знаковые события ВОВ — и Воронежскую, и Сталинградскую, и Курскую битвы.

Подпишитесь
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Сегодня, 07:00
Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии
Сегодня, 05:40
В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра
Сегодня, 04:39
Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной
Сегодня, 07:32
Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»
Сегодня, 05:31
Омичам рассказали, почему на ведущих должностях в регионе «сидят» уральцы
Сегодня, 04:40