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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Воды хватит на 24 часа. В Омской области произошли две аварии на водопроводе

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области сразу два поселения остались без воды из-за аварий

Аварийных запасов воды хватит на 24 часа, но сроки окончания ремонта пока не называются. Отопления жители двух районов Омской области не лишились: котельные работают.

Пресс-служба «Омскоблводопровода» опубликовала на официальной странице  предупреждение для абонентов Азовского и Любинского районов о том, что в связи с устранением повреждений поселковых водопроводов будет прекращена подача воды в Северо-Любинском поселении и в селе Азово. Оба ограничения по срокам с сегодняшнего дня и до устранения аварий.

В Северо-Любинском меняют чугунную трубу по адресу ул. Московская — 11, а в Азово — две трубы: чугунную и полиэтиленовую около ул. Советской — 121. Сообщается, что котельные работают в обычном режиме, аварийный запас воды есть на 24 часа. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.

#Дарья Зыкова#Облводоканал#Водоснабжение#Авария#Водопровод#Ремонт водопровода#Питьевая вода#Происшествия#Новости#Омская область#Азовский район#Любинский район
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