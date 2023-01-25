Воды хватит на 24 часа. В Омской области произошли две аварии на водопроводе

Пресс-служба «Омскоблводопровода» опубликовала на официальной странице предупреждение для абонентов Азовского и Любинского районов о том, что в связи с устранением повреждений поселковых водопроводов будет прекращена подача воды в Северо-Любинском поселении и в селе Азово. Оба ограничения по срокам с сегодняшнего дня и до устранения аварий.



В Северо-Любинском меняют чугунную трубу по адресу ул. Московская — 11, а в Азово — две трубы: чугунную и полиэтиленовую около ул. Советской — 121. Сообщается, что котельные работают в обычном режиме, аварийный запас воды есть на 24 часа. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.