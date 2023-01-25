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Ветеринар объяснил, какие собаки зимой нуждаются в теплой одежде

25 января 2023, 15:56
Фото: piqsels.com
Стало известно, какие собаки не должны зимой выходить на улицу без одежды.

В беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин рассказал, что в холодное время года теплая одежда нужна собакам бесшерстных и коротколапых пород. Среди них американский голый терьер, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая собака.

По словам Галкина, большинство этих пород были выведены искусственно, и потому их представители адаптированы лишь к теплому климату. Они-то и нуждаются в дополнительной защите от холода.

Если охотничьи псы, пусть даже маленьких размеров, с удовольствием носятся по улице во время прогулок, то коротколапые корги, собаки комнатных декоративных пород, таких, как пудели, двигаются медленнее и больше рискуют переохладиться из-за близости груди к земле.

Зато за крупных животных можно быть спокойными: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, зачастую постоянно живут в вольерах и будках, а потому способны сами адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.

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