Ветеринар объяснил, какие собаки зимой нуждаются в теплой одежде

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В беседе с News.ru ветеринар Богдан Галкин рассказал, что в холодное время года теплая одежда нужна собакам бесшерстных и коротколапых пород. Среди них американский голый терьер, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая собака.
По словам Галкина, большинство этих пород были выведены искусственно, и потому их представители адаптированы лишь к теплому климату. Они-то и нуждаются в дополнительной защите от холода.
Если охотничьи псы, пусть даже маленьких размеров, с удовольствием носятся по улице во время прогулок, то коротколапые корги, собаки комнатных декоративных пород, таких, как пудели, двигаются медленнее и больше рискуют переохладиться из-за близости груди к земле.
Зато за крупных животных можно быть спокойными: хаски, ньюфаундленды, лайки, сенбернары проводят на улице много времени, зачастую постоянно живут в вольерах и будках, а потому способны сами адаптироваться к погодным условиям благодаря активизации обмена веществ и отрастанию подшерстка.