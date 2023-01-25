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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Селе Ребровка Омского района ребенок пострадал в ДТП

Сегодня, 08:40
Фото: Город55
Госавтоинспекторы ищут нарушителя.

25 января в 10:50 в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Ребровка. На улице центральной водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и уехал с места происшествия.

Ребенку понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. В данный момент сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождения скрывшегося водителя.

Напомним, что еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло 19 января. На Космическом проспекте водитель на «Гранте» сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу в неположенном месте.

В Омске около детской городской больницы сбили ребенка. Мальчик выбежал на дорогу
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#Ксения Карагодина#Авария#ДТП#Город#Происшествия#Полиция#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия
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