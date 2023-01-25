В Селе Ребровка Омского района ребенок пострадал в ДТП

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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25 января в 10:50 в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Ребровка. На улице центральной водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика и уехал с места происшествия.
Ребенку понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. В данный момент сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождения скрывшегося водителя.
Напомним, что еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло 19 января. На Космическом проспекте водитель на «Гранте» сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу в неположенном месте.