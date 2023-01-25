В России могут ввести уголовное наказание за передачу телефонов в колонии

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По мнению авторов инициативы, наличие мобильной связи в местах лишения свободы несет в себе потенциальную опасность, пишет Общественная служба новостей. Осужденные могут прибегать к ней с целью оказать давление на свидетелей. Кроме того, нередки мошеннические звонки, подчеркнул Хинштейн.
Парламентарий выразил также глубокое убеждение в том, что в России должна быть существенно усилена административная ответственность за передачу в тюрьмы мобильных устройств. Он напомнил о том, что на сегодняшний день максимальное наказание за подобные действия – это штраф в размере пяти тысяч рублей.
Следует отметить, что сотрудники российских колоний и тюрем ежегодно изымают у осужденных десятки тысяч мобильных аппаратов. В 2021 году они зафиксировали 48,2 тысячи попыток их передать.