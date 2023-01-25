Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В России могут ввести уголовное наказание за передачу телефонов в колонии

Сегодня, 11:53
Кабинет министров РФ поддержал инициативу о принятии законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за повторные попытки передать мобильный телефон в колонию и тюрьму. Об этом проинформировал руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По мнению авторов инициативы, наличие мобильной связи в местах лишения свободы несет в себе потенциальную опасность, пишет Общественная служба новостей. Осужденные могут прибегать к ней с целью оказать давление на свидетелей. Кроме того, нередки мошеннические звонки, подчеркнул Хинштейн.

Парламентарий выразил также глубокое убеждение в том, что в России должна быть существенно усилена административная ответственность за передачу в тюрьмы мобильных устройств. Он напомнил о том, что на сегодняшний день максимальное наказание за подобные действия – это штраф в размере пяти тысяч рублей.

Следует отметить, что сотрудники российских колоний и тюрем ежегодно изымают у осужденных десятки тысяч мобильных аппаратов. В 2021 году они зафиксировали 48,2 тысячи попыток их передать.

Подпишитесь
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Сегодня, 07:00
Александр Бурков сообщил, что аэропорт «Федоровка» построят в течение пяти лет
Сегодня, 08:24
Снова Шишовы, снова Сочи: преемнику «Мостовика» пришлось идти в суд из-за контракта
Сегодня, 10:29
Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной
Сегодня, 07:32
В Омской области назначили нового замминистра здравоохранения
Сегодня, 11:00
Бензин в Омске оказался одним из самых дешевых в Сибири
Сегодня, 11:27