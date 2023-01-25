В России могут ввести уголовное наказание за передачу телефонов в колонии

Парламентарий выразил также глубокое убеждение в том, что в России должна быть существенно усилена административная ответственность за передачу в тюрьмы мобильных устройств. Он напомнил о том, что на сегодняшний день максимальное наказание за подобные действия – это штраф в размере пяти тысяч рублей.