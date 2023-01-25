В Омскую область направят средства для строительства детской инфекционной больницы

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Долгая история с выделением федеральных средств для строительства инфекционной больницы в Омске завершилась, об этом в своем телеграм-канале сообщает Оксана Фадина.
В 2023 году в региональный бюджет поступят федеральные деньги в размере более 1 миллиарда рублей. Далее в 2024 году в бюджет Омска поступит еще полмиллиарда рублей. Строительство объекта оценивается примерно в 5 миллиардов рублей.
Поиски подрядчика начнутся после подписания всех соглашений. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.