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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Омскую область направят средства для строительства детской инфекционной больницы

Сегодня, 10:12
Больницу будут строить при федеральной поддержке.

Долгая история с выделением федеральных средств для строительства инфекционной больницы в Омске завершилась, об этом в своем телеграм-канале сообщает Оксана Фадина.

В 2023 году в региональный бюджет поступят федеральные деньги в размере более 1 миллиарда рублей. Далее в 2024 году в бюджет Омска поступит еще полмиллиарда рублей. Строительство объекта оценивается примерно в 5 миллиардов рублей.

Поиски подрядчика начнутся после подписания всех соглашений. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.

Фото: Телеграм-канал Оксана Фадина
Мэрия Омска выдала разрешение на строительство детского инфекционного стационара
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#Ксения Карагодина#Детская больница#Финансы#Общество#Город#Дети#Новости#Омск#Омская область
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