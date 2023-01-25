В Омской области назначили нового замминистра здравоохранения

В 2003 году Дмитрий Рябиков окончил ОмГМУ по специальности «Педиатрия». Сразу после выпуска работал на кафедре детских болезней и по совместительству — в Областной детской больнице. Впоследствии побывал на руководящих должностях еще в двух учреждениях, и в 2011 году «перебрался» в Минздрав Омской области. С 2017 по 2020 год руководил департаментом организации оказания медицинской помощи. Последние годы трудился начальником медчасти хоккейной академии «Авангард».



Его предшественник — Александр Ахрамович принял решение вернуться к лечебной практике. Куда именно от отправится после должности заместителя министра — пока неизвестно, о назначении обещали сообщить позднее.