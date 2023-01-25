В Омской области назначили нового замминистра здравоохранения

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Пресс-служба правительства Омской области сообщила о назначении нового замминистра в областной Минздрав. Пост занял Дмитрий Рябиков, проработавший в медицине почти 20 лет. Его кандидатуру одобрили на сегодняшнем заседании регионального правительства.
В 2003 году Дмитрий Рябиков окончил ОмГМУ по специальности «Педиатрия». Сразу после выпуска работал на кафедре детских болезней и по совместительству — в Областной детской больнице. Впоследствии побывал на руководящих должностях еще в двух учреждениях, и в 2011 году «перебрался» в Минздрав Омской области. С 2017 по 2020 год руководил департаментом организации оказания медицинской помощи. Последние годы трудился начальником медчасти хоккейной академии «Авангард».
Его предшественник — Александр Ахрамович принял решение вернуться к лечебной практике. Куда именно от отправится после должности заместителя министра — пока неизвестно, о назначении обещали сообщить позднее.
«Надо признать, что Александр Александрович взял на себя серьёзный пласт работы в период распространения COVID-19 и ответственность была высокая. пришлось с колёс находить решения и в ручном режиме управлять процессами: это и госпитализация больных, и расширение поликлинической помощи, и решение кадровых вопросов. Ситуация, действительно, была сложная и я считаю, он достойно показал себя как руководитель и как врач. Ему слова благодарности от Правительства за помощь и поддержку омичам в период пандемии. И успехов на новом рабочем месте», — прокомментировал работу бывшего замминистра Александр Бурков.
Напомним, в прошлый раз зам министра здравоохранения в отставку не отпустили: