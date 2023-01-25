В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра

В Омске сегодня, 25 января, прошло внеочередное заседание Городского совета. Его главной темой стало изменение структуры мэрии. Как уже писал Город55, администрация предложила должность «освобождённого» заммэра (то есть не возглавляющего ни один из департаментов) сократить, но зато ввести две новых. Один заместитель будет возглавлять департамент имущественных отношений и курировать работу департамента архитектуры, другой будет заниматься проблемами общественной безопасности и контроля.