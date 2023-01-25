В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В Омске сегодня, 25 января, прошло внеочередное заседание Городского совета. Его главной темой стало изменение структуры мэрии. Как уже писал Город55, администрация предложила должность «освобождённого» заммэра (то есть не возглавляющего ни один из департаментов) сократить, но зато ввести две новых. Один заместитель будет возглавлять департамент имущественных отношений и курировать работу департамента архитектуры, другой будет заниматься проблемами общественной безопасности и контроля.
Мэр Омска Сергей Шелест объяснил депутатам, с чем связано это предложение.
— Был у нас в структуре освобождённый заместитель Брюхов, — констатировал он. — Но мы прекрасно помним, что раньше заместителем мэра был директор департамента имущественных отношений, и эта структура работала достаточно эффективно. Поэтому мы решили совместить статусы директора деипимущества и заммэра.
Департамент имущественных отношений сейчас возглавляет Дмитрий Махиня, и в пресс-службе мэрии уже открыто признали, что это изменение делается специально под него. Задачей Махини будет повышать доходы городского бюджета. А вот функционал второго заммэра будет более специфическим.
— У нас в стране произошли определенные изменения, — напомнил собравшимся Шелест. — Началась спецоперация, и действует мораторий на то, чтобы наши инспектора осуществляли проверочную деятельность. Во всех вопросах, связанных с мобилизацией, антитеррором, взаимодействиями, которые были в военных городках, люди работали на разрыв, и мы решили ввести новую ставку — подвести два департамента, общественной безопасности и контроля, под одного зама…
Кроме того, было предложено перевести управление общественных отношений и социальных вопросов из сферы полномочий заммэра Инны Елецкой в ведение другого заместителя, Владимира Куприянова, «чтобы выровнять объем полномочий».
Возражать никто не стал. Глава фракции «Единой России» Сергей Дроздов поддержал предложение мэрии, уточнив, что об объединении депимущества и депарха в руках одного заместителя мэра просил еще предыдущий созыв городского департамента.
— По второму пункту даже комментировать не буду — мы все понимаем, что непростая ситуация сейчас, — констатировал депутат.
Предложение администрации было поддержано практически единогласно (только один депутат не нажал на кнопку). Таким образом, общее количество заместителей мэра Омска увеличилось до семи. Имя шестого зама известно, имя седьмого пока не называли. Департаментом контроля сейчас руководит Алексей Задорожный, департаментом общественной безопасности — Евгений Скрипкарев.