В Ногинске новую поликлинику начнут строить в конце 2023 года

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на заявление главы Богородского округа Игоря Сухина, которое он сделал в рамках еженедельного оперативного совещания.
Как рассказал Сухин, новая поликлиника будет трехэтажной, в ней откроется отделение для взрослых пациентов на 350 посещений за смену и детское отделение на 150 посещений за смену. Также в поликлинике будет работать кабинет УЗИ и рентгена, клинико-диагностическая лаборатория.
Медицинское учреждение построят на 2-й Глуховской улице, возле здания станции скорой помощи. По словам Игоря Сухина, в микрорайоне Заречье оно «очень востребовано». Губернатор Московской области, подчеркнул Сухин, неоднократно отмечал важность обеспечения населения комфортным получением медицинских услуг.
Здание новой поликлиники построят в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального и регионального бюджетов.