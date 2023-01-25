В Ногинске новую поликлинику начнут строить в конце 2023 года

Как рассказал Сухин, новая поликлиника будет трехэтажной, в ней откроется отделение для взрослых пациентов на 350 посещений за смену и детское отделение на 150 посещений за смену. Также в поликлинике будет работать кабинет УЗИ и рентгена, клинико-диагностическая лаборатория.