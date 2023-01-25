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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Ногинске новую поликлинику начнут строить в конце 2023 года

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
В Ногинске строительство новой поликлиники в микрорайоне Заречье начнется до конца 2023 года.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на заявление главы Богородского округа Игоря Сухина, которое он сделал в рамках еженедельного оперативного совещания.

Как рассказал Сухин, новая поликлиника будет трехэтажной, в ней откроется отделение для взрослых пациентов на 350 посещений за смену и детское отделение на 150 посещений за смену. Также в поликлинике будет работать кабинет УЗИ и рентгена, клинико-диагностическая лаборатория.

Медицинское учреждение построят на 2-й Глуховской улице, возле здания станции скорой помощи. По словам Игоря Сухина, в микрорайоне Заречье оно «очень востребовано». Губернатор Московской области, подчеркнул Сухин, неоднократно отмечал важность обеспечения населения комфортным получением медицинских услуг.

Здание новой поликлиники построят в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального и регионального бюджетов.

#Общество
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