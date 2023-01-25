В Москве загорелся работавший на газу автомобиль

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Автомобиль находился на Ташкентской улице и загорелся в тот момент, когда его владелица пыталась завести машину.Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.
В транспортном средстве было установлено газобаллонное оборудование. Огонь сразу перекинулся на два стоявших рядом автомобиля. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар, который охватил в общей сложности 7 м². Повреждения получили легковые машины марок «Чери», «Киа», а также микроавтобус «Тойота».