В Москве загорелся работавший на газу автомобиль

В транспортном средстве было установлено газобаллонное оборудование. Огонь сразу перекинулся на два стоявших рядом автомобиля. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар, который охватил в общей сложности 7 м². Повреждения получили легковые машины марок «Чери», «Киа», а также микроавтобус «Тойота».