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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Москве загорелся работавший на газу автомобиль

Сегодня, 12:48
Фото: piqsels.com
На юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино загорелся работавший на газу автомобиль. В результате пострадали также и две припаркованные рядом машины.

Автомобиль находился на Ташкентской улице и загорелся в тот момент, когда его владелица пыталась завести машину.Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.

В транспортном средстве было установлено газобаллонное оборудование. Огонь сразу перекинулся на два стоявших рядом автомобиля. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар, который охватил в общей сложности 7 м². Повреждения получили легковые машины марок «Чери», «Киа», а также микроавтобус «Тойота».

#Происшествия
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