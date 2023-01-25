В Челябинской области в декабре снизились цены на ряд продуктов

Дешевле стали также некоторые непродовольственные товары. Речь о 107 позициях. Сильнее всего это коснулось металлочерепицы, которая стоит теперь 554,13 рублей за квадратный метр. Дешевле стали электропылесосы напольные, средняя цена на которые сегодня не превышает 7 673 рубля. А средняя цена женского пиджака - 4 937,83 рубля.