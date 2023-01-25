Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В Челябинской области в декабре снизились цены на ряд продуктов

Сегодня, 08:13
По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, в декабре в регионе снизились цены на сахар-песок, апельсины и натуральный растворимый кофе.

Как сообщает fedpress.ru, всего цены снизились на 56 видов товаров различного назначения. Дешевле, чем раньше, можно сегодня купить сахар-песок, апельсины, кофе натуральный растворимый. Килограмм этих продуктов стоит соответственно 60,72 рубля, 121,13 рубля, 3 091,57 рубля.

Но в ближайшее время сезонность может привести к росту цен на некоторые продукты.

Дешевле стали также некоторые непродовольственные товары. Речь о 107 позициях. Сильнее всего это коснулось металлочерепицы, которая стоит теперь 554,13 рублей за квадратный метр. Дешевле стали электропылесосы напольные, средняя цена на которые сегодня не превышает 7 673 рубля. А средняя цена женского пиджака - 4 937,83 рубля.

Что касается стройматериалов, это связано с падением объемов строительства после резкого роста во время пандемии коронавируса. К тому же зимой уже традиционно меньше сдается жилья.

А бытовая техника и одежда становятся дешевле из-за ухода иностранных компаний, на смену которым приходят отечественные производители. Цена на их товары ниже.



Подпишитесь
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Сегодня, 07:00
Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии
Сегодня, 05:40
В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра
Сегодня, 04:39
Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной
Сегодня, 07:32
Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»
Сегодня, 05:31
Омичам рассказали, почему на ведущих должностях в регионе «сидят» уральцы
Сегодня, 04:40