В Челябинской области в декабре снизились цены на ряд продуктов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как сообщает fedpress.ru, всего цены снизились на 56 видов товаров различного назначения. Дешевле, чем раньше, можно сегодня купить сахар-песок, апельсины, кофе натуральный растворимый. Килограмм этих продуктов стоит соответственно 60,72 рубля, 121,13 рубля, 3 091,57 рубля.
Но в ближайшее время сезонность может привести к росту цен на некоторые продукты.
Дешевле стали также некоторые непродовольственные товары. Речь о 107 позициях. Сильнее всего это коснулось металлочерепицы, которая стоит теперь 554,13 рублей за квадратный метр. Дешевле стали электропылесосы напольные, средняя цена на которые сегодня не превышает 7 673 рубля. А средняя цена женского пиджака - 4 937,83 рубля.
Что касается стройматериалов, это связано с падением объемов строительства после резкого роста во время пандемии коронавируса. К тому же зимой уже традиционно меньше сдается жилья.
А бытовая техника и одежда становятся дешевле из-за ухода иностранных компаний, на смену которым приходят отечественные производители. Цена на их товары ниже.