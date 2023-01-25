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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:31

Updated Сегодня, 02:31

Утюжильщица и помощник депутата: какие необычные специалисты требуются в Омске

Сегодня, 02:30
Фото: 1MI
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Помощнику народного избранника обещают зарплату до 45 тысяч рублей.

Специалисты по подбору персонала подводят итоги января. Среди предложений на рынке труда  Омской области самыми необычными, по мнению сайта по поиску работы HeadHunter, стали вакансии утюльжильщицы и помощника депутата.

Омская швейная фабрика в середине января открыла вакансию утюжильщицы. Необычному специалисту предстоит заниматься тепловой обработкой ткани. Чтобы претендовать на эту работу, соискателю обязательно иметь опыт работы по специальности, а также понадобятся такие качества как ответственность и желание делать свою работу быстро и качественно. Зарплата специалиста в объявлении не указана.

Еще одна необычная вакансия этого месяца - предложение для помощника депутата с зарплатой от 33 до 45 тысяч рублей до вычета налогов. Специалисту предстоит заниматься ведением социальных сетей, взаимодействием со СМИ. Наставничеством финального кандидата займется сам действующий депутат.

Город55 ранее сообщал, что главное государственно-правовое управление Омской области набирает сотрудников на госслужбу. Всего в списке вакансий 48 предложений с зарплатой до 48 тысяч рублей.

Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Банк вакансий#Омск#Омская область
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