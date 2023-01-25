Утюжильщица и помощник депутата: какие необычные специалисты требуются в Омске

Омская швейная фабрика в середине января открыла вакансию утюжильщицы. Необычному специалисту предстоит заниматься тепловой обработкой ткани. Чтобы претендовать на эту работу, соискателю обязательно иметь опыт работы по специальности, а также понадобятся такие качества как ответственность и желание делать свою работу быстро и качественно. Зарплата специалиста в объявлении не указана.