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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Ученые оценили влияние свекольного сока на рост мышечной силы

Сегодня, 12:49
Фото: pxhere.com
По мнению ученых, простой свекольный сок может стать достаточно эффективной заменой дорогостоящих протеиновых коктейлей при занятиях с отягощениями.

Как пишет издание Pravda.Ru, многие люди, посещающие тренажерный зал для набора массы, активно налегают на белковые коктейли, но не у каждого человека желудок воспринимает их спокойно. 

 

В этой связи ученые провели исследование, в котором приняли участие 10 здоровых молодых людей в возрасте 20 лет. Их разделили на две группы. Первая выпивала перед тренировками напиток схожий со свекольным соком, богатый нитратами, а другая половина употребляла - напиток-плацебо. По вкусу и внешне напитки не отличались. В конце исследования выяснилось, что свекольный сок способен оказывать влияние на рост мышечной массы, а также повысить весовые показатели во время тренировок, позволяя выполнять больше повторений.

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