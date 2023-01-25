Ученые оценили влияние свекольного сока на рост мышечной силы

В этой связи ученые провели исследование, в котором приняли участие 10 здоровых молодых людей в возрасте 20 лет. Их разделили на две группы. Первая выпивала перед тренировками напиток схожий со свекольным соком, богатый нитратами, а другая половина употребляла - напиток-плацебо. По вкусу и внешне напитки не отличались. В конце исследования выяснилось, что свекольный сок способен оказывать влияние на рост мышечной массы, а также повысить весовые показатели во время тренировок, позволяя выполнять больше повторений.