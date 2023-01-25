Турецкий политик считает необходимым выход страны из НАТО

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на газету Aydınlık. По словам Санчака, предпринимать такие действия Турцию вынуждают события, в частности, провокации со стороны НАТО. Политик считает, что альянс пытается противопоставить Турцию Греции. По прогнозу Санчака, из состава НАТО Турция выйдет через пять-шесть месяцев.
Санчак предположил, что альянс хочет «втянуть Турцию в воронку на Ближнем Востоке», и напомнил о сожжении Корана активистами в Швеции и в Нидерландах. По мнению политика, выход из НАТО становится «срочным и обязательным».
Опросы, как отметил Санчак, показали, что 80% граждан Турции выступают против «враждебной и разрушительной политики» США в отношении страны. В то же время, подчеркнул политик, в Турции стали больше симпатизировать России и ее президенту Владимиру Путину.