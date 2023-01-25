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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Турецкий политик считает необходимым выход страны из НАТО

Сегодня, 12:46
Фото: pxhere.com
По мнению заместителя председателя турецкой партии «Родина» Этема Санчака, стране необходимо выйти из НАТО.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на газету Aydınlık. По словам Санчака, предпринимать такие действия Турцию вынуждают события, в  частности, провокации со стороны НАТО. Политик считает, что альянс пытается противопоставить Турцию Греции. По прогнозу Санчака, из состава НАТО Турция выйдет через пять-шесть месяцев.

Санчак предположил, что альянс хочет «втянуть Турцию в воронку на Ближнем Востоке», и напомнил о сожжении Корана активистами в Швеции и в Нидерландах. По мнению политика, выход из НАТО становится «срочным и обязательным».

Опросы, как отметил Санчак, показали, что 80% граждан Турции выступают против «враждебной и разрушительной политики» США в отношении страны. В то же время, подчеркнул политик, в Турции стали больше симпатизировать России и ее президенту Владимиру Путину.

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