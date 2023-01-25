Снова Шишовы, снова Сочи: преемнику «Мостовика» пришлось идти в суд из-за контракта

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Суд вот уже нескольких инстанций рассмотрел иск ООО «Мост» к муниципальному казенному управлению города Сочи «Управление автомобильных дорог». «Мост» зарегистрирован в Москве, но все же может быть интересен для омичей. В этой компании, созданной в 2019 году, работали и работают многие сотрудники НПО «Мостовик», возглавляет ее Андрей Устинов (в прошлом замруководителя департамента строительства олимпийских спортивных объектов «Мостовика»), а в числе совладельцев — ООО «Лидер», принадлежащее Аделине Ринатовне Шишовой, предполагаемой родственнице Олега Шишова.
В свое время «Мостовик» разорился из-за огромных убытков, понесенных во время олимпийского строительства в Сочи. Однако и его «идейный преемник» (так иногда называют ООО «Мост») пошел работать в этот город, причем столкнулся со схожими проблемами.
Из материалов дела следует, что «Мост» хочет взыскать с сочинских дорожников деньги за выполненную работу и «неосновательное обогащение» в размере 5,3 млн рублей. Эта история началась еще в 2019 году, когда «Мост» заключил муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы, необходимые для капремонта трех дорог в Сочи. Так как заказчик не предоставил проект планировки и межевания территории, «Мост» не смог довести дело до конца. Он отказался от контракта и потребовал оплаты проделанной работы.
Краснодарский суд встал на сторону истца: было решено взыскать с «Управления автомобильных дорог» 4,15 млн рублей. Однако обе стороны подали апелляционные жалобы, и это решение было отменено. Ростовские судьи решили, что дорожники должны всю сумму, заявленную в иске.
«Управление автомобильных дорог» подало кассационную жалобу, но вчера, 24 января, стало известно, что она возвращена. По-видимому, это связано с нарушением сроков.