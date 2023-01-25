Снова Шишовы, снова Сочи: преемнику «Мостовика» пришлось идти в суд из-за контракта

Из материалов дела следует, что «Мост» хочет взыскать с сочинских дорожников деньги за выполненную работу и «неосновательное обогащение» в размере 5,3 млн рублей. Эта история началась еще в 2019 году, когда «Мост» заключил муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы, необходимые для капремонта трех дорог в Сочи. Так как заказчик не предоставил проект планировки и межевания территории, «Мост» не смог довести дело до конца. Он отказался от контракта и потребовал оплаты проделанной работы.