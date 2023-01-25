Слепаков может лишиться авторских отчислений после песни о погибших военных

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Общественная служба новостей пишет, что Слепаков от лица матери поет колыбельную трехлетнему сыну Ване. Она рассказывает ему о двух братьях: первый работает в сфере «айти» в Европе, а второй погиб в ходе службы по контракту в боях в Украине.
По сюжету матери жаль, что Ваня очень мал и не может отправиться сражаться с «укрофашистом», поскольку нет ничего лучше, чем погибнуть в боях. Завершается песня фразой: «У победы такая цена, может, не очень я хорошая мама, но зато великая, сынок, я страна».
По мнению Драпеко, о людях, предавших Россию, следует забыть навсегда. Для наказания «предателей» ее профильный комитет и Минюст сформировали комиссию, на которую возложат обязанность решать вопросы лишения россиян права на получение авторского вознаграждения.
«Они получают деньги за исполнение, как только зарегистрировано авторское право, и даже не зарегистрировано, но они числятся авторами, - подчеркнула парламентарий. - Каждый раз при воспроизведении либо при исполнении другими артистами им положены авторские отчисления. Будем думать, как их лишить этого, чтоб не кормились на нашей территории».
Впрочем, санкции затронут не всех исполнителей, покинувших страну, а только тех, чьи действия вредят России, резюмировала Драпеко.