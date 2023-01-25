Слепаков может лишиться авторских отчислений после песни о погибших военных

По сюжету матери жаль, что Ваня очень мал и не может отправиться сражаться с «укрофашистом», поскольку нет ничего лучше, чем погибнуть в боях. Завершается песня фразой: «У победы такая цена, может, не очень я хорошая мама, но зато великая, сынок, я страна».