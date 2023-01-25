Шведское посольство в турецкой столице закрыли для посетителей

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Было объявлено, что с 24 января посольство будет закрыто по причине возможных протестных акций.
Сообщалось, что после полученного заранее разрешения шведских властей Расмус Палудан, лидер ультраправой фракции «Жёсткий курс», продемонстрировал сжигание Корана в Стокгольме возле турецкого посольства, пишет Russian.rt.com.
После этого в Турции демонстранты сожгли флаг Швеции у стен ее главного консульства в Стамбуле.
По требованию турецкой стороны трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО отложены на неопределённый срок.