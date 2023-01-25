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Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Шведское посольство в турецкой столице закрыли для посетителей

Сегодня, 18:26
Дипмиссию Швеции в Анкаре закрыли для посетителей по причине возможных демонстраций.

Было объявлено, что с 24 января посольство будет закрыто по причине возможных протестных акций.

Сообщалось, что после полученного заранее разрешения шведских властей Расмус Палудан, лидер ультраправой фракции «Жёсткий курс», продемонстрировал сжигание Корана в Стокгольме возле турецкого посольства, пишет Russian.rt.com.

После этого в Турции демонстранты сожгли флаг Швеции у стен ее главного консульства в Стамбуле.

По требованию турецкой стороны трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО отложены на неопределённый срок.

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