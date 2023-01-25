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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Путин запланировал встречу с главой Белгородской области Гладковым

Сегодня, 18:25
Встреча Владимира Путина, главы РФ, с Вячеславом Гладковым, губернатором Белгородской области, пройдет 24 января.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Путин планирует провести несколько встреч. Что касается доклада губернатора Гладкова российскому лидеру, то эта встреча будет проведена в открытом формате.

Дипломат отметил, что прочие встречи и совещания Путина будут закрытыми, пишет Russian.rt.com.

Известно, что в Белгородской области власти продлили высокий уровень террористической опасности.

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