Путин запланировал встречу с главой Белгородской области Гладковым

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Путин планирует провести несколько встреч. Что касается доклада губернатора Гладкова российскому лидеру, то эта встреча будет проведена в открытом формате.
Дипломат отметил, что прочие встречи и совещания Путина будут закрытыми, пишет Russian.rt.com.
Известно, что в Белгородской области власти продлили высокий уровень террористической опасности.