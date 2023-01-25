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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Продают вместе с врачами и клиентами. В Омске избавляются от медцентра

Сегодня, 12:50
Фото: скриншот сайта Авито

В Омске выставили на продажу медицинский бизнес по цене «однушки» с ремонтом

Готовый медицинский бизнес продают в Омске почти за бесценок. Одних только лицензий около 8 штук.

На известном сайте объявлений появилось предложение о срочном выкупе медицинского центра под франшизой «Инвитро» около речпорта. Продают готовое учреждение с бессрочной лицензией, клиентской базой и персоналом: двумя администраторами, тремя медсестрами, восьмью акушерами-гинекологами, двумя врачами УЗИ и одним диетологом.

Предлагают переоформить клинику и получить всего за 5,5 млн рублей 120 кв. м в аренду с мебелью и оборудованием, например, УЗИ-аппаратом, лабораторной центрифугой, стерилизатором и прочей техникой, в том числе, офисной.

В объявлении говорится, что клиентская база у центра — больше 10 тыс. человек, работает вся возможная реклама, клиника функционирует с 2015 года. Продает в связи с переездом собственник медицинского центра «Аист», работающего по франшизе с одной из известнейших лабораторных сетей.

Фото: скриншот сайта Авито
#Дарья Зыкова#Медицина#Бизнес#Продажа бизнеса#Врачи#Медицинские услуги#Город#Экономика#Новости#Омск
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