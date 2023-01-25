Продают вместе с врачами и клиентами. В Омске избавляются от медцентра

В объявлении говорится, что клиентская база у центра — больше 10 тыс. человек, работает вся возможная реклама, клиника функционирует с 2015 года. Продает в связи с переездом собственник медицинского центра «Аист», работающего по франшизе с одной из известнейших лабораторных сетей.