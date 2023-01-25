Песков: в Кремле не поднимают тему ограничений на выезд из РФ

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В беседе с представителями СМИ дипломат заверил, что этот вопрос не обсуждают в Кремле.
Известно, что в ГД внесли законодательную инициативу, предусматривающую заблаговременное бронирование даты и времени для пересечения погранпереходов на границах России на автомобильном транспорте, пишет Russian.rt.com.
По словам Евгения Москвичева, главы комитета ГД РФ по транспорту, в документе говорится только о грузовых перевозках.