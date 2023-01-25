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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Песков: в Кремле не поднимают тему ограничений на выезд из РФ

Сегодня, 18:24
По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, в Кремле не идет речи о введении ограничений на выезд из России.

В беседе с представителями СМИ дипломат заверил, что этот вопрос не обсуждают в Кремле. 

Известно, что в ГД внесли законодательную инициативу, предусматривающую заблаговременное бронирование даты и времени для пересечения погранпереходов на границах России на автомобильном транспорте, пишет Russian.rt.com.

По словам Евгения Москвичева, главы комитета ГД РФ по транспорту, в документе говорится только о грузовых перевозках.

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