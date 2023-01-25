Омский горсовет утвердил ликвидационный баланс городского избиркома

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 05:37
На внеочередном заседании Омского городского совета, которое прошло сегодня, 25 января, обсуждали судьбу городской избирательной комиссии. Как уже писал Город55, по всей стране сейчас во исполнение нового федерального закона передают полномочия муниципальных избирательных комиссий территориальным. В Омске происходит то же самое, и городской избирком ликвидируют за ненадобностью.
Комитет по вопросам муниципального управления на прошлой неделе рассмотрел ликвидационный баланс комиссии и выдал рекомендацию — «утвердить». Окончательное решение по этому вопросу следовало принять на пленарном заседании.
Требования от кредиторов не поступали, задолженностей у комиссии нет, — объяснил собравшимся спикер парламента Владимир Корбут.