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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Омский горсовет утвердил ликвидационный баланс городского избиркома

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI
иллюстрация
Комиссию ликвидируют, чтобы соблюсти требования федерального закона.

На внеочередном заседании Омского городского совета, которое прошло сегодня, 25 января, обсуждали судьбу городской избирательной комиссии. Как уже писал Город55, по всей стране сейчас во исполнение нового федерального закона передают полномочия муниципальных избирательных комиссий территориальным. В Омске происходит то же самое, и городской избирком ликвидируют за ненадобностью.

Комитет по вопросам муниципального управления на прошлой неделе рассмотрел ликвидационный баланс комиссии и выдал рекомендацию — «утвердить». Окончательное решение по этому вопросу следовало принять на пленарном заседании.

Требования от кредиторов не поступали, задолженностей у комиссии нет, — объяснил собравшимся спикер парламента Владимир Корбут.
Депутаты, не задавая вопросов, единогласно проголосовали «за». Таким образом, процесс ликвидации избиркома продолжится.
#Николай Эйхвальд#Избирком#Горсовет#Общество#Новости
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