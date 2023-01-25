Омский горсовет утвердил ликвидационный баланс городского избиркома

На внеочередном заседании Омского городского совета, которое прошло сегодня, 25 января, обсуждали судьбу городской избирательной комиссии. Как уже писал Город55, по всей стране сейчас во исполнение нового федерального закона передают полномочия муниципальных избирательных комиссий территориальным. В Омске происходит то же самое, и городской избирком ликвидируют за ненадобностью.