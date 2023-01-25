Омский «Авангард» проиграл третий матч подряд, уступив дома «Трактору»

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В среду, 25 января, в Омске на G-Drive Арене «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча закончилась со счетом 4:2 не в пользу хозяев льда.
После двух выездных поражений подряд омичи слегка осторожничали, не сильно-то резвились и челябинцы. В итоге к концу первой пятиминутки первого периода счет в матче так и не был открыт, да и особой остроты у ворот не наблюдалось.
На 6-й минуте после отскока от борта шайба предательски скользнула за спину Кирилла Устиненко, но линию ворот не пересекла. После «ястребы» создали еще несколько уж очень жарких моментов у ворот гостей, но гола так и не случилось. При этом и «Трактор» не стеснялся весьма дерзко огрызаться. В такой вот манере команды перешагнули за экватор первого отрезка игры, где шайба вновь оказалась за спиной Устиненко и опять с тем же результатом — гола нет.
За 1:39 до окончания периода «Авангард» остался в меньшинстве, но что-то очень стоящее гости не смогли. С нулями на табло команды и ушли в раздевалки.
Вторая двадцатиминутка началась примерно в том же темпо-ритме, что и первая, — не слишком быстро, резко и остро. Но хоть клюшку гостям сломали.
А вот когда на табло высветилось 14:14 арена взревела, — с передачи Сергея Толчинского и Корбэна Найта нападающий Владимир Ткачев размочил-таки счет.
После первого гола обе команды заметно оживились и стали раз за разом нагружать вратарей работой. На 8-минуте периода эти усилия принесли результат «Трактору», — отличился центрфорвард Алексей Бывальцев, а буквально через минуты в воротах Василия Демченко побывала уже вторая шайба. На этот раз был точен Владимир Ткачев.
Шансы забить еще были, и там и там, но не в этом периоде.
Заключительный отрезок этой игры с самого начала не блистал, атаки, контратаки, местами остро, но без огонька.
Тем времене Арена требовала шайбу, и она пришла, но в ворота «Авангарда» от нападающего «Трактора» Антона Бурдасова. За 7 минут до завершения основного времени омичи горели со счетом 1:3.
За две с небольшим до финальной сирены омичи сняли вратаря, накатил на ворота «Трактора», взяли тайм-аут, но за 1:31 до окончания матча пропустили 4 гол в пустые ворота.
Однако «ястребы» неисложили клюшки и за 29 секунд до финала Алекс Бродхеост отыграл одну шайбу.
Таким образом «ястребы» проиграли третий матч подряд на глазах 11700 зрителей и губернаторов Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа.