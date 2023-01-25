Омский «Авангард» проиграл третий матч подряд, уступив дома «Трактору»

На 6-й минуте после отскока от борта шайба предательски скользнула за спину Кирилла Устиненко, но линию ворот не пересекла. После «ястребы» создали еще несколько уж очень жарких моментов у ворот гостей, но гола так и не случилось. При этом и «Трактор» не стеснялся весьма дерзко огрызаться. В такой вот манере команды перешагнули за экватор первого отрезка игры, где шайба вновь оказалась за спиной Устиненко и опять с тем же результатом — гола нет.