Омичам рассказали, почему на ведущих должностях в регионе «сидят» уральцы

По поводу застройщиков и инвесторов губернатор ответил, что приходят не только с Урала — есть и «Брусника» из Тюмени, и «Вайлдберриз» из Москвы, «Догма» из Краснодара. Для инвесторов не существует понятия «уральский рубль», «дальневосточный» или какой-то еще.