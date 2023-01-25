Омичам рассказали, почему на ведущих должностях в регионе «сидят» уральцы

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
На сегодняшней пресс-конференции губернатор Омской области ответил корреспонденту Василию Епанчинцеву на вопрос по поводу того, когда же будет взят «курс на омичей» в вопросах назначения чиновников и приглашения инвесторов.
«Почему везде уральцы, и когда будут омские кадры», — поинтересовался Василий Епанчинцев.
На это губернатор предложил посмотреть, сколько людей с уральской пропиской в региональном правительстве. И сам же ответил, что такой человек всего один — Илья Лобов в минприроды.
По поводу застройщиков и инвесторов губернатор ответил, что приходят не только с Урала — есть и «Брусника» из Тюмени, и «Вайлдберриз» из Москвы, «Догма» из Краснодара. Для инвесторов не существует понятия «уральский рубль», «дальневосточный» или какой-то еще.
«Есть российский рубль. Главное, чтобы инвесторы работали на развитие Омской области, а деньги инвесторов увеличивали рабочие места и качество жизни омичей», — прокомментировал Александр Бурков.