Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии

По поводу наказаний и кадровых решений губернатор ответил, что ведется систематическая работа. Перестановки происходят в результате анализа эффективности конкретных людей в реализации конкретных порученных проектов. Губернатор напомнил, что в прошлом году был отправлен в отставку весь строительный блок — это и министр, и его первый заместитель, и заместитель в департаменте администрации. Директор департамента строительства — на выходе. Только вчера был уволен руководитель «Омскоблстройзаказчика».