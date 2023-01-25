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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии

Сегодня, 05:40
Фото: Город55
Губернатор во время пресс-конференции ответил на вопрос главного редактора Города55 Алексея Гошкодера.
  • «Не могу не спросить о результатах визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в Омск, о тех словах, которые он сказал по итогам поездки, а также принятых вами после этого решениях. Скажите, ожидать ли нам кадровых перестановок, реформаций и дальнейших публичных порок в связи с претензиями прокурора? И да, с кем должна была быть ваша встреча в Москве во время визита генпрокурора», — задал вопрос губернатору Алексей Гошкодер.

 

  • «Что я делал в Москве? Болел», — прокомментировал Александр Бурков свое отсутствие. «А по поводу визита комиссии: совместная работа идет на пользу всему региону, помогает оценить качество работы силовых и административных ведомств в регионе. Дает взгляд со стороны», — прокомментировал работу комиссии губернатор.

По поводу наказаний и кадровых решений губернатор ответил, что ведется систематическая работа. Перестановки происходят в результате анализа эффективности конкретных людей в реализации конкретных порученных проектов. Губернатор напомнил, что в прошлом году был отправлен в отставку весь строительный блок — это и министр, и его первый заместитель, и заместитель в департаменте администрации. Директор департамента строительства — на выходе. Только вчера был уволен руководитель «Омскоблстройзаказчика».

«Есть сложности с наказанием подрячиков и проектировщиков, берем под контроль, скоро наведем порядок», — сообщил Александр Бурков о планах взаимодействия с «Нордстроем».

Напомним, в начале декабря 2022 года Омскую область посетил Игорь Краснов. Особую эмоциональную реакцию у генпрокурора РФ вызвала обстановка с аварийным жильем и с подготовкой к отопительному сезону. Во время личного приема генпрокурор разобрал около 30 обращений от жителей Омской области.

После отъезда генпрокурора в регионе остался его заместитель Дмитрий Демешин. Также работу с населением и ведомствами провела федеральная комиссия от генпрокуратуры. Последствия их работы прошли волнами по всей жизни Омской области.

Заместитель генпрокурора обсудил с общественностью проблемы Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Пресс-конференция#Встреча с губернатором#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков#Игорь Краснов#Дмитрий Демешин
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