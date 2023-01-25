Омичам рассказали о планах по борьбе со свалками на ближайшие годы

«Если говорить о несанкционированных свалках, то выявлено было порядка 900 штук. Два года выделяли деньги чисто на разбор свалок в селах, в городе нам федерация помогла. В прошлом году мы убрали 180 крупных свалок, порядка еще 140 свалок в этом году уберем. Начинаем с самых крупных. С 2024 года нужно освобождать 17 районных свалок легальных, чтобы все увезти на полигон. По концессионному соглашению на более чем 6 млрд рублей в Таврическом районе работы начались, в планах сделать такое же в Таре», — ответил губернатор, напомнив, о соглашении на строительство мусороперерабатывающего комплекса.