Омичам рассказали о планах по борьбе со свалками на ближайшие годы

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
На сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и планам на 2023 год, Александру Буркову задали вопросы, связанные с экологическими проблемами в регионе.
«Вернулся из Дагестана из поездки по ноябрьскому падежу тюленей. В Дагестане так много мусора, что это ужас. Вот, как выглядит регион без оператора. Есть ли план по закрытию Омских полигонов?», — спросил у губернатора эко-активист Владимир Лифантьев.
«Если говорить о несанкционированных свалках, то выявлено было порядка 900 штук. Два года выделяли деньги чисто на разбор свалок в селах, в городе нам федерация помогла. В прошлом году мы убрали 180 крупных свалок, порядка еще 140 свалок в этом году уберем. Начинаем с самых крупных. С 2024 года нужно освобождать 17 районных свалок легальных, чтобы все увезти на полигон. По концессионному соглашению на более чем 6 млрд рублей в Таврическом районе работы начались, в планах сделать такое же в Таре», — ответил губернатор, напомнив, о соглашении на строительство мусороперерабатывающего комплекса.
Напомним, совсем недавно в регионе заключили соглашение на строительство мусоросортировочного завода, с привлечением средств инвестора на 5,8 млрд рублей.
Также по теме экологии и проблемы утилизации ТКО задал вопрос представитель «Ореола»:
«Планируется ли со стороны бюджета поддержка проекта по сортировке мусора. Сортирует ли Ваша семья мусор?», — поинтересовался он.
Александр Бурков сообщил, что ему некогда даже мусор выбросить, и это надо у жены спросить, сортирует ли она отходы. По основному вопросу губернатор рассказал, что культура раздельного сбора мусора в регионе не сформирована. Есть 600 контейнеров в городе для сбора двух категорий фракций: сухой и мокрой. Но работу в этом направлении губернатор обещал продолжать.