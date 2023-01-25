Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Омичам рассказали о планах по борьбе со свалками на ближайшие годы

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Губернатор во время пресс-конференции ответил на вопросы, связанные с экологией региона.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и планам на 2023 год, Александру Буркову задали вопросы, связанные с экологическими проблемами в регионе.

  • «Вернулся из Дагестана из поездки по ноябрьскому падежу тюленей. В Дагестане так много мусора, что это ужас. Вот, как выглядит регион без оператора. Есть ли план по закрытию Омских полигонов?», — спросил у губернатора эко-активист Владимир Лифантьев.
  • «Если говорить о несанкционированных свалках, то выявлено было порядка 900 штук. Два года выделяли деньги чисто на разбор свалок в селах, в городе нам федерация помогла. В прошлом году мы убрали 180 крупных свалок, порядка еще 140 свалок в этом году уберем. Начинаем с самых крупных. С 2024 года нужно освобождать 17 районных свалок легальных, чтобы все увезти на полигон. По концессионному соглашению на более чем 6 млрд рублей в Таврическом районе работы начались, в планах сделать такое же в Таре», — ответил губернатор, напомнив, о соглашении на строительство мусороперерабатывающего комплекса.

Напомним, совсем недавно в регионе заключили соглашение на строительство мусоросортировочного завода, с привлечением средств инвестора на 5,8 млрд рублей.

Также по теме экологии и проблемы утилизации ТКО задал вопрос представитель «Ореола»:

«Планируется ли со стороны бюджета поддержка проекта по сортировке мусора. Сортирует ли Ваша семья мусор?», — поинтересовался он.

 
Александр Бурков сообщил, что ему некогда даже мусор выбросить, и это надо у жены спросить, сортирует ли она отходы. По основному вопросу губернатор рассказал, что культура раздельного сбора мусора в регионе не сформирована. Есть 600 контейнеров в городе для сбора двух категорий фракций: сухой и мокрой. Но работу в этом направлении губернатор обещал продолжать.

Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Утилизация мусора#Мусор#Экология#Омск#Пресс-конференция#Общество#Новости#Омская область#Свалки
Подпишитесь
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Сегодня, 07:00
Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии
Сегодня, 05:40
В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра
Сегодня, 04:39
Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной
Сегодня, 07:32
Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»
Сегодня, 05:31
Омичам рассказали, почему на ведущих должностях в регионе «сидят» уральцы
Сегодня, 04:40