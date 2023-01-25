Новый аэропорт, улица в честь «Авангарда» и дешевый бензин в городе

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость № 1. В Омске появится еще один аэропорт
Поток пассажиров в Омске стремительно растет. За прошлый год перевезли 1,6 миллиона пассажиров, что стало рекордом для Омска. Авиасообщение с городом продолжает расширяться и после ухода из региона авиакомпании Red Wings. На данный момент планируют построить новый аэропорт в Федоровке. А в действующем аэропорту имени Карбышева хотят разместить дополнительную пристройку для удобства пассажиров.
Новость № 2. В Омске в скором времени может появиться улица Авангарда
Улица будет находится на Левом берегу Омска в новом микрорайоне «Брусника». А если «ястребы» одержат победу в Кубке Гагарина улицы, названные в честь «Авангарда», могут появиться и в других городах Омской области, сообщил Александр Бурков на пресс-конференции 25 января.
Новость № 3. По данным Томскстата в Омске не высокие цены на бензин
Средняя цена в конце декабря 2022 года составила на бензин АИ-92 — 44,88 рублей за литр, АИ-95 — 48,83 рублей за литр, АИ-98 — 61,12 рублей за литр, а дизельное топливо — 59,46 рублей за литр. ДТ достигло самой высокой цены в Кызыле — 72,54 р. за литр. Также бензин марки АИ-92 стоил дороже всего в Иркутске — 47,69 р. Минимальная стоимость на бензин АИ-98 была в Томске — 54,93 р.