Новый аэропорт, улица в честь «Авангарда» и дешевый бензин в городе

Средняя цена в конце декабря 2022 года составила на бензин АИ-92 — 44,88 рублей за литр, АИ-95 — 48,83 рублей за литр, АИ-98 — 61,12 рублей за литр, а дизельное топливо — 59,46 рублей за литр. ДТ достигло самой высокой цены в Кызыле — 72,54 р. за литр. Также бензин марки АИ-92 стоил дороже всего в Иркутске — 47,69 р. Минимальная стоимость на бензин АИ-98 была в Томске — 54,93 р.