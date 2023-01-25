Недолго скрывался. Полиция Омска задержала водителя, совершившего наезд на ребенка

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Скрывшийся водитель после ДТП в селе Ребровка Омского района был задержан полицейскими.
Сотрудники установили, что наезд на ребенка совершен автомобилем марки «Mercedes-Benz». За рулем находился мужчина 1978 года рождения. В данный момент возбуждено административное делопроизводство по части 2 статьи 12,27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся».
Отметим, что мальчика доставили в больницу, где его осмотрели медики. Позже ребенка отпустили домой.