Недолго скрывался. Полиция Омска задержала водителя, совершившего наезд на ребенка

Сотрудники установили, что наезд на ребенка совершен автомобилем марки «Mercedes-Benz». За рулем находился мужчина 1978 года рождения. В данный момент возбуждено административное делопроизводство по части 2 статьи 12,27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся».