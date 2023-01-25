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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Недолго скрывался. Полиция Омска задержала водителя, совершившего наезд на ребенка

Сегодня, 11:40
Фото: Город55

Скрывшийся водитель после наезда на ребенка в селе Ребровка Омского района задержан

Медики после осмотра отпустили мальчика.

Скрывшийся водитель после ДТП в селе Ребровка Омского района был задержан полицейскими.

Сотрудники установили, что наезд на ребенка совершен автомобилем марки «Mercedes-Benz». За рулем находился мужчина 1978 года рождения. В данный момент возбуждено административное делопроизводство по части 2 статьи 12,27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся».

Отметим, что мальчика доставили в больницу, где его осмотрели медики. Позже ребенка отпустили домой.

В Селе Ребровка Омского района ребенок пострадал в ДТП
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#Ксения Карагодина#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Дети#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Россия
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