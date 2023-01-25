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Published Сегодня, 19:00

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Нападающий омского «Авангарда» Толчинский о третьем проигрыше: «Может где-то ленимся»

25 января 2023, 19:00
Фото: Город55
К концу 3-го периода Авангард проигрывал 1:4
«Разбор полетов», по словам хоккеиста будет уже сегодня после просмотра видеозаписи этой игры.

В среду, 25 января, омский «Авангард» на домашнем льду G-Drive Арены уступил челябинскому «Трактору со счетом 2:4. После третьего подряд проигрыша нападающий «ястребов» Сергей Толчинский, который в этом матче стал автором одной из голевых передач, рассказал о причинах поражения.

«Не знаю в чем дело, завтра будем разбираться, смотреть видео. Сейчас тяжело сказать в чем дело. Третье поражение подряд, значит где-то не дорабатываем, может где-то ленимся. Возможно, где-то пытаемся сыграть академично. В общем завтра будем смотреть и разбирать ошибки», – заверили Город55 Сергей Толчинский.

На вопрос кто же все-таки не доработал в прошедшем матче, – защита или нападение, форвард ответил, что все. 

«Не бывает такого, что только защита или нападение виноваты. Если считать, что во втором периоде только 4 броска нанесли по воротам и два гола за игру, то тогда нападение. Хотя не может быть такого, что только кто-то один крайний. Все недоработали. Как я уже говорил, – завтра будем смотреть и разбирать. Сейчас на эмоциях тяжело что-то говорить, найти правильное решение и сделать правильные выводы», – с грустью отметил Толчинский. 
Сергей Толчинский
Видео: Город55

На этот самый разбор и работу над ошибками у «Авангарда» будет чуть более суток. Поскольку уже 27 января команда встретится с московским «Динамо».

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