Нападающий омского «Авангарда» Толчинский о третьем проигрыше: «Может где-то ленимся»

В среду, 25 января, омский «Авангард» на домашнем льду G-Drive Арены уступил челябинскому «Трактору со счетом 2:4. После третьего подряд проигрыша нападающий «ястребов» Сергей Толчинский, который в этом матче стал автором одной из голевых передач, рассказал о причинах поражения.