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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

На трассе под Омском загорелась грузовая «ГАЗель»

Сегодня, 05:32
Фото: ГУ МЧС по Омской области
Автомобиль загорелся прямо в движении
Автомобиль выгорел дотла и восстановлению уже не подлежит.

Неприятным инцидентом закончилась поезда по трассе Омск — Одесское для водителя грузовой «ГАЗели». Прямо в пути в Одесском районе на 30 километре автодороги автомобиль загорелся.

«На момент прибытия первых расчетов горел грузовой автомобиль. В результате пожара машина выгорела полностью и восстановлению уже не подлежит», — пояснили в ГУ МЧС по Омской области.

На кадрах с места происшествия видно, что к моменту прибытия пожарных, грузовик был полностью объят огнем. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неисправности систем и механизмов транспортного средства.

 

Грузовик выгорел дотла
Видео: ГУ МЧС по Омской области
#Василий Попов#ЧП#Авария#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Одесский район#Видео
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