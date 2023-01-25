На трассе под Омском загорелась грузовая «ГАЗель»

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Неприятным инцидентом закончилась поезда по трассе Омск — Одесское для водителя грузовой «ГАЗели». Прямо в пути в Одесском районе на 30 километре автодороги автомобиль загорелся.
«На момент прибытия первых расчетов горел грузовой автомобиль. В результате пожара машина выгорела полностью и восстановлению уже не подлежит», — пояснили в ГУ МЧС по Омской области.
На кадрах с места происшествия видно, что к моменту прибытия пожарных, грузовик был полностью объят огнем. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неисправности систем и механизмов транспортного средства.