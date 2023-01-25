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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Крупная компьютерная фирма судится с «Омскводоканалом» из-за потопа

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
иллюстрация
«Энергосервискомплект» требует возмещения ущерба в два миллиона.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервискомплект» подало в арбитражный суд иск против «Омскводоканала». Речь идет о возмещении убытков, понесенных из-за прорыва трубы в доме на улице Бульварная в Омске (это Октябрьский округ, в районе 2-й Линии).

— В результате затопления помещений в цокольном этаже был причинен ущерб находящемуся там оборудованию, — говорится в судебных документах.

«Энергосервискомплект» оценил ущерб в 2 млн 45 тысяч и решил взыскать эти деньги с «Водоканала» вместе со стоимостью экспертизы (это еще 32 тысячи). Коммунальщик, по мнению руководства ООО, «ненадлежащим образом осуществлял свои обязанности по защите водопровода вблизи здания, допустил наступление условий, в результате которых произошла авария».

Суд первой инстанции констатировал, что к иску не прилагается составленная надлежащим образом опись поврежденного имущества, и в удовлетворении отказал. Однако истец подал апелляцию, так что теперь дело будет рассматриваться на новом уровне.

ООО «Энергосервискомплект» — крупная компания, которая занимается «деятельностью по подготовке компьютерных систем к эксплуатации». Ее доходы за 2021 год составили внушительную сумму в 1,44 млрд рублей. Руководит фирмой Александр Шляпин.

#Николай Эйхвальд#ОмскВодоканал#Суд#Новости
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