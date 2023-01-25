Крупная компьютерная фирма судится с «Омскводоканалом» из-за потопа

«Энергосервискомплект» оценил ущерб в 2 млн 45 тысяч и решил взыскать эти деньги с «Водоканала» вместе со стоимостью экспертизы (это еще 32 тысячи). Коммунальщик, по мнению руководства ООО, «ненадлежащим образом осуществлял свои обязанности по защите водопровода вблизи здания, допустил наступление условий, в результате которых произошла авария».