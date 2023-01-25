Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников

Заявления губернатора, сделанные во время пресс-конференции, сразу же подтвердились. В отставку уходит Сергей Козубович. Он руководил омским депстроем в течение последнего года. При этом мэр Омска Сергей Шелест отметил, что к работе Козубовича у него нет никаких претензий. Так что отставку можно назвать плановой.