Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В скором времени в Омской области стоит ожидать очередных отставок. Такое заявление сделал губернатор Александр Бурков на пресс-конференции 25 января 2023 года.
Ответ губернатора на вопрос главного редактора «СуперОмска» Владимира Войтовича оказался емким.
«Да, ждать», — заявил Александр Бурков.
Заявления губернатора, сделанные во время пресс-конференции, сразу же подтвердились. В отставку уходит Сергей Козубович. Он руководил омским депстроем в течение последнего года. При этом мэр Омска Сергей Шелест отметил, что к работе Козубовича у него нет никаких претензий. Так что отставку можно назвать плановой.
«В отставку его никто не отправляет. Козубович изначально приходил работать в администрацию на один год. Его задачей была организация работы департамента строительства. А сейчас будет плановая замена руководителя департамента. Как Сергей Константинович отработает год, тогда и произойдет замена руководителя департамента. И никакая это не отставка. Он просто отработает оговоренный ранее срок. Все задачи, которые ему ставились, он их все выполняет и выполнит», — цитирует слова Шелеста «Омск-информ».
На сегодняшней пресс-конференции Александр Бурков пояснил, что решения о перестановках принимаются после анализа эффективности конкретных людей в реализации определенных проектов. Так, в 2022 году свои полномочия сложили сразу несколько руководителей строительного блока: министр Михаил Губин и его первый заместитель Евгений Нестеров.
Напомним, что накануне Бурков также отправил в отставку главу БУОО «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова. Губернатор остался недоволен срывом графика работ на социально-значимых стройках и отставанием в сроках ввода многих объектов.