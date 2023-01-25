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Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников

Сегодня, 07:00
Фото: Город55

Александр Бурков высказался об отставке Сергея Козубовича и Егора Кирьякова

Кадровый состав правительства и ключевых структур Омской области продолжит меняться.

В скором времени в Омской области стоит ожидать очередных отставок. Такое заявление сделал губернатор Александр Бурков на пресс-конференции 25 января 2023 года.

Ответ губернатора на вопрос главного редактора «СуперОмска» Владимира Войтовича оказался емким.

«Да, ждать», — заявил Александр Бурков.

Заявления губернатора, сделанные во время пресс-конференции, сразу же подтвердились. В отставку уходит Сергей Козубович. Он руководил омским депстроем в течение последнего года. При этом мэр Омска Сергей Шелест отметил, что к работе Козубовича у него нет никаких претензий. Так что отставку можно назвать плановой.

«В отставку его никто не отправляет. Козубович изначально приходил работать в администрацию на один год. Его задачей была организация работы департамента строительства. А сейчас будет плановая замена руководителя департамента. Как Сергей Константинович отработает год, тогда и произойдет замена руководителя департамента. И никакая это не отставка. Он просто отработает оговоренный ранее срок. Все задачи, которые ему ставились, он их все выполняет и выполнит», — цитирует слова Шелеста «Омск-информ».

На сегодняшней пресс-конференции Александр Бурков пояснил, что решения о перестановках принимаются после анализа эффективности конкретных людей в реализации определенных проектов. Так, в 2022 году свои полномочия сложили сразу несколько руководителей строительного блока: министр Михаил Губин и его первый заместитель Евгений Нестеров.

Напомним, что накануне Бурков также отправил в отставку главу БУОО «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова. Губернатор остался недоволен срывом графика работ на социально-значимых стройках и отставанием в сроках ввода многих объектов.

«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя
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#Юлия Истомина#Отставки и назначения#Губернатор#Правительство#Правительство Омской области#Пресс-конференция#Чиновники#Общество#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков
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