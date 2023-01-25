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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Килограмм опасного зелья. В Омске будут судить иностранного наркокурьера

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI
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Наркотики мужчина перевозил через границу на поезде.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в областной суд направили дело о контрабанде наркотиков. Обвиняемый — 32-летний иностранный гражданин. Уголовное дело на мужчину завели за контрабанду и покушение на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый, действуя в группе с неустановленным подельником, перевозил на поезде через границу наркотик мефедрон массой 1,2 кг чтобы в дальнейшем продать опасное зелье. После пересечения границы мужчину задержали, а наркотики изъяли.

На его подельника, личность которого пока не установлена, также заведено уголовное дело. Его выделили в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.

#Евгений Игишев#Прокуратура#Задержание наркоторговца#Контрабанда#Омск#Омская область#Наркотики
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