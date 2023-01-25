Килограмм опасного зелья. В Омске будут судить иностранного наркокурьера

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый, действуя в группе с неустановленным подельником, перевозил на поезде через границу наркотик мефедрон массой 1,2 кг чтобы в дальнейшем продать опасное зелье. После пересечения границы мужчину задержали, а наркотики изъяли.