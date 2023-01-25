Из Ярославля самолеты полетят в Екатеринбург и несколько городов ПФО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, разговор не случайно идет именно о крупных агломерациях и городах-миллионниках. Такие рейсы помогут привлечь большое количество туристов. И это положительно скажется на экономике.
Сейчас самолеты из Ярославля летают только в Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
Глава региона считает что удастся найти инвестора, который поможет модернизировать местный аэропорт «Туношна».