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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Из Ярославля самолеты полетят в Екатеринбург и несколько городов ПФО

Сегодня, 08:12
По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева. весной авиасообщение свяжет Ярославль с Екатеринбургом, Самарой, Уфой и Пермью.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, разговор не случайно идет именно о крупных агломерациях и городах-миллионниках. Такие рейсы помогут привлечь большое количество туристов. И это положительно скажется на экономике.

Сейчас самолеты из Ярославля летают только в Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Глава региона считает что удастся найти инвестора, который поможет модернизировать местный аэропорт «Туношна».

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