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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Ходил в неблагополучные семьи. Губернатор Омской области рассказал о социальной сфере

Сегодня, 06:03
Фото: Город55
Глава региона считает, что вопросы с неблагополучными семьями нужно решать в индивидуальном порядке.
Сегодня, 25 января, на пресс-конференции губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о социальной работе, проводимой в регионе. Губернатор отметил, что решать вопросы с неблагополучными семьями нужно в индивидуальном порядке.
 
«Чем дальше от „земли“ будет приниматься решения, на уровне Омска по семьям в других районах, тем сигнал будет проходить сложнее. Когда на месте — работают органы опеки, представители социальной сферы, образования, здравоохранения, органы внутренних дел включены», — рассказал губернатор.
 
Александр Бурков добавил, что к решению проблем в вопросах опеки в некоторых ситуациях подключается в том числе и прокуратура. Но и сами жители региона не должны оставаться безучастными к неблагополучным семьям. В качестве примера губернатор вспомнил случаи из своей юности.
 
«В 9-10 классе я являлся членом отряда „Дзержинец“. Я по вечерам ходил к ребятишкам из неблагополучных семей и помогал делать уроки. У нас была целая группа ребят, которые оказывали эту помощь. Да, я помню пьяные лица их родителей, но при этом ребята не пытались вырваться из семьи», — поделился воспоминаниями глава региона.
Также губернатор Омской области сегодня рассказал о невыполненных планах, перспективах развития региона в этом году и ответил на вопрос о предстоящих сентябрьских выборах.
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович
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