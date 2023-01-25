Ходил в неблагополучные семьи. Губернатор Омской области рассказал о социальной сфере

Александр Бурков добавил, что к решению проблем в вопросах опеки в некоторых ситуациях подключается в том числе и прокуратура. Но и сами жители региона не должны оставаться безучастными к неблагополучным семьям. В качестве примера губернатор вспомнил случаи из своей юности.