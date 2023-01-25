Ходил в неблагополучные семьи. Губернатор Омской области рассказал о социальной сфере

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
«Чем дальше от „земли“ будет приниматься решения, на уровне Омска по семьям в других районах, тем сигнал будет проходить сложнее. Когда на месте — работают органы опеки, представители социальной сферы, образования, здравоохранения, органы внутренних дел включены», — рассказал губернатор.
«В 9-10 классе я являлся членом отряда „Дзержинец“. Я по вечерам ходил к ребятишкам из неблагополучных семей и помогал делать уроки. У нас была целая группа ребят, которые оказывали эту помощь. Да, я помню пьяные лица их родителей, но при этом ребята не пытались вырваться из семьи», — поделился воспоминаниями глава региона.