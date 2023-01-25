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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Губернатор Омской области сообщил о ходе разбирательств после драки чиновников

Сегодня, 08:58
Фото: Город55
На пресс-конференции, посвященной развитию Омской области и итогам 2022 года, представители СМИ поинтересовались, если ли продолжение у истории с дракой знаменских чиновников.

На прошедшей пресс-конференции представитель «Интерфакса» спросил у губернатора, есть ли продолжение истории о драке чиновников в Знаменском районе, и как в итоге решился вопрос с водоснабжением в деревне Киселево.

Напомним, отсутствующее водоснабжение и стало причиной конфликта между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского поселения Геннадием Андреевым. После некрасивой драки 63-летнего главу поселения госпитализировали. 
 

«Там мы наблюдаем борьбу за власть. Следствие работает, будут вынесены решения в рамках уголовного кодекса. Сама ситуация не красит все власти Знаменского района. По подчинению даже выговор главе района сделать не могу, поэтому ждем результаты расследования», — прокомментировал губернатор развитие истории.

«Водоснабжение раздора» в деревне Киселево восстановили, как отметил губернатор, но потребуются вложения, чтобы довести его до ума, потому что ситуация находится в запущенном состоянии.

#Дарья Зыкова#Драка#Чиновники#Конфликт#Политика#Власть#Общество#Водоснабжение#Новости#Омская область#Знаменский район#Геннадий Андреев#Сергей Максимов#Александр Бурков
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