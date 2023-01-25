Губернатор Омской области сообщил о ходе разбирательств после драки чиновников

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
На прошедшей пресс-конференции представитель «Интерфакса» спросил у губернатора, есть ли продолжение истории о драке чиновников в Знаменском районе, и как в итоге решился вопрос с водоснабжением в деревне Киселево.
Напомним, отсутствующее водоснабжение и стало причиной конфликта между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского поселения Геннадием Андреевым. После некрасивой драки 63-летнего главу поселения госпитализировали.
«Там мы наблюдаем борьбу за власть. Следствие работает, будут вынесены решения в рамках уголовного кодекса. Сама ситуация не красит все власти Знаменского района. По подчинению даже выговор главе района сделать не могу, поэтому ждем результаты расследования», — прокомментировал губернатор развитие истории.
«Водоснабжение раздора» в деревне Киселево восстановили, как отметил губернатор, но потребуются вложения, чтобы довести его до ума, потому что ситуация находится в запущенном состоянии.