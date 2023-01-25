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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Госдума готовит новые ограничения для граждан

Сегодня, 08:56
Представители нижней палаты парламента подготовили поправки, предусматривающие резервирование мест на границе для автомобильного транспорта. Это даст возможность контролировать, кто в какое время планируется уехать.

В беседе с Общественной службой новостей юрист Наталья Оганова обратила внимание, что такая мера ограничит количество граждан, которые смогут пересечь границе. Она отметила и другие минусы таких поправок.

Авторы инициативы предусматривают заблаговременное резервирование даты и времени для пересечения границы на автотранспорте. Позднее в Госдуме уточнили, что такие правила распространяются только на грузовые автомобили. Реализация данного проекта намечена на сентябрь текущего года.

По мнению юриста, данное ограничение создаст много дополнительных сложностей. С одной стороны, это достаточно комфортно для граждан — можно миновать этап длительного ожидания и посетить благоустроенную территорию. При этом предварительная запись будет своего рода контролирующей граждан мерой. Еще один недостаток — лимитированное число мест на определенную дату. Таким образом, чтобы пересечь границу, понадобится достаточно много времени. Из-за нововведения пропускная способность на таможне может снизиться.

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