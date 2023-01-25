Госдума готовит новые ограничения для граждан

По мнению юриста, данное ограничение создаст много дополнительных сложностей. С одной стороны, это достаточно комфортно для граждан — можно миновать этап длительного ожидания и посетить благоустроенную территорию. При этом предварительная запись будет своего рода контролирующей граждан мерой. Еще один недостаток — лимитированное число мест на определенную дату. Таким образом, чтобы пересечь границу, понадобится достаточно много времени. Из-за нововведения пропускная способность на таможне может снизиться.