Госдума готовит новые ограничения для граждан

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:56
В беседе с Общественной службой новостей юрист Наталья Оганова обратила внимание, что такая мера ограничит количество граждан, которые смогут пересечь границе. Она отметила и другие минусы таких поправок.
Авторы инициативы предусматривают заблаговременное резервирование даты и времени для пересечения границы на автотранспорте. Позднее в Госдуме уточнили, что такие правила распространяются только на грузовые автомобили. Реализация данного проекта намечена на сентябрь текущего года.
По мнению юриста, данное ограничение создаст много дополнительных сложностей. С одной стороны, это достаточно комфортно для граждан — можно миновать этап длительного ожидания и посетить благоустроенную территорию. При этом предварительная запись будет своего рода контролирующей граждан мерой. Еще один недостаток — лимитированное число мест на определенную дату. Таким образом, чтобы пересечь границу, понадобится достаточно много времени. Из-за нововведения пропускная способность на таможне может снизиться.