Диетолог рассказала какие продукты лучше хранить раздельно

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В интервью NEWS.ru медик заявила, что хранить совместно яблоки и бананы нельзя. Последние в этом случае быстрее созревают и начинают гнить. Аналогичная ситуация наблюдается и при хранении апельсинов, пишет газета “Известия”.
В бананах и яблоках содержится этилен, ускоряющий созревание фруктов и овощей. Именно поэтому их лучше хранить отдельно. Помимо этого этилен есть в киви и манго. Их также следует держать отдельно, чтобы они не испортились.