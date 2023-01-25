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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Диетолог рассказала какие продукты лучше хранить раздельно

Сегодня, 10:51
Кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила, какие продукты нельзя хранить друг возле друга.

В интервью NEWS.ru медик заявила, что хранить совместно яблоки и бананы нельзя. Последние в этом случае быстрее созревают и начинают гнить. Аналогичная ситуация наблюдается и при хранении апельсинов, пишет газета “Известия”

В бананах и яблоках содержится этилен, ускоряющий созревание фруктов и овощей. Именно поэтому их лучше хранить отдельно. Помимо этого этилен есть в киви и манго. Их также следует держать отдельно, чтобы они не испортились. 

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