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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Бурков: сотни миллионов потратила Омская область на восстановление Стаханова в ЛНР

Сегодня, 05:01
Фото: Город55
Губернатор заявил, что в 2023 году в бюджете Омской области на помощь городу в Луганской народной республике не заложено «ни копейки»: на эти цели идут личные средства.

25 января в Омске проходит очередная пресс-конференция Александра Буркова. У губернатора решили поинтересоваться, сколько средств уже направила Омская область на восстановление Стаханова в ЛНР.

Точную цифру Бурков не смог назвать, пояснив, что приблизительно на эти цели ушли сотни миллионов. Точный учет, как оказалось, никто не ведет. По словам губернатора, в областном бюджете не закладывали средств на помощь Стаханову. Все происходит за счет личных средств.

«Деньги тратили всем миром, поставляли все - и налоговая, и строители, и все остальные омичи. Поэтому посчитать эти деньги мы посчитать не можем», - отметил губернатор.

Напомним, что в июле 2022 года Омская область взяла шефство над Стахановым. Соглашение подписали Александр Бурков и глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

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#Юлия Истомина#Губернатор#Пресс-конференция#Деньги#Бюджет#Помощь населению#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#ЛНР#Александр Бурков
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