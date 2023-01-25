Бурков: сотни миллионов потратила Омская область на восстановление Стаханова в ЛНР

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:33
25 января в Омске проходит очередная пресс-конференция Александра Буркова. У губернатора решили поинтересоваться, сколько средств уже направила Омская область на восстановление Стаханова в ЛНР.
Точную цифру Бурков не смог назвать, пояснив, что приблизительно на эти цели ушли сотни миллионов. Точный учет, как оказалось, никто не ведет. По словам губернатора, в областном бюджете не закладывали средств на помощь Стаханову. Все происходит за счет личных средств.
«Деньги тратили всем миром, поставляли все - и налоговая, и строители, и все остальные омичи. Поэтому посчитать эти деньги мы посчитать не можем», - отметил губернатор.
Напомним, что в июле 2022 года Омская область взяла шефство над Стахановым. Соглашение подписали Александр Бурков и глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.