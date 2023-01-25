Бурков: сотни миллионов потратила Омская область на восстановление Стаханова в ЛНР

Точную цифру Бурков не смог назвать, пояснив, что приблизительно на эти цели ушли сотни миллионов. Точный учет, как оказалось, никто не ведет. По словам губернатора, в областном бюджете не закладывали средств на помощь Стаханову. Все происходит за счет личных средств.