Анастасия Волочкова поддерживает нынешнюю политику России

Балерина рассказала о патриотическим клипе, снятом вместе с Никитой Джигурдой, передает Общественная служба новостей. В нем есть вставки, где балерина выступает на Красной площади. Артистка называет себя патриотом России. Ей нравится здесь жить, и она не собирается покидать родную страну.