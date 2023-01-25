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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Анастасия Волочкова поддерживает нынешнюю политику России

Сегодня, 09:16
Вот уже почти три десятка лет известная балерина Анастасия Волочкова выступает со своими номерами на сценах российских театров. 20 января ей исполнилось 47 лет.

Балерина рассказала о патриотическим клипе, снятом вместе с Никитой Джигурдой, передает Общественная служба новостей. В нем есть вставки, где балерина выступает на Красной площади. Артистка называет себя патриотом России. Ей нравится здесь жить, и она не собирается покидать родную страну.

Балерина считает, что если человек предан своей родине, то он не покинет ее даже в сложные времена. Сейчас всем необходимо объединиться и вместе преодолеть трудности.

Волочкова заявила, что поддерживает нынешнюю политику России и считает СВО решительным шагом, который был нужен. Все скоро встанет на свои места, считает балерина.

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