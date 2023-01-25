Анастасия Волочкова поддерживает нынешнюю политику России

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Балерина рассказала о патриотическим клипе, снятом вместе с Никитой Джигурдой, передает Общественная служба новостей. В нем есть вставки, где балерина выступает на Красной площади. Артистка называет себя патриотом России. Ей нравится здесь жить, и она не собирается покидать родную страну.
Балерина считает, что если человек предан своей родине, то он не покинет ее даже в сложные времена. Сейчас всем необходимо объединиться и вместе преодолеть трудности.
Волочкова заявила, что поддерживает нынешнюю политику России и считает СВО решительным шагом, который был нужен. Все скоро встанет на свои места, считает балерина.