Александр Бурков рассказал о влиянии спецоперации на жизнь омичей в 2022 году

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Прежде чем начать сегодняшнюю пресс-конференцию, губернатор обратился к журналистскому сообществу региона. Он напомнил, в сегодняшних условиях слово играет особую роль.
«От вашей работы зависит социально-психологическое самочувствие омичей. В условиях идеологической войны нужно определяться — где мы и с кем, нельзя остаться в стороне и подождать», — обозначил Александр Бурков начало пресс-конференции.
В ходе встречи с журналистами губернатор отметил ключевые события в социально-экономической жизни региона. Рассказал о уже реализованных проектах и перспективных для развития региона. В целом, пресс-конференция была посвящена итогам прошлого года и планам на 2023 год.
Губернатор особо отметил, что главным событием 2022 года стало начало спецоперации. Он сравнил то время относительной неопределенности с временами пандемии. Вопросов так же было больше, чем ответов, западные аналитики предрекали обвал рубля. Но краха не случилось.
«А самое главное — освободились полки для наших отечественных товаров. Это еще один толчок для наших производителей в разных отраслях. Пенсии индексируются. Зарплата начинает расти, в том числе за счет роста заказов в оборонке. Мы устроили на предприятия ОПК более 4 тысяч человек, через службы занятости было трудоустроено более 40 тысяч человек, видим в той же строительной отрасли конкуренцию за счет привлеченных федеральных игроков на омский рынок. Это говорит о том, что спрос на трудовые ресурсы возрастает, и в этом случае начинается рост заработной платы. И не только в ОПК растут объемы производства, но и на предприятиях гражданской сферы», — прокомментировал Александр Бурков.
Он рассказал, что рост промышленности в Омской области по итогам года составил 105%, а прирост налоговых и неналоговых отчислений 113,5%. Бюджет получил таким образом 12,8 млрд рублей дополнительно.
«Экономика выстояла, и ситуация остается стабильной, несмотря на существующие сложности», — отметил губернатор.