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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

25 января 2023 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет

Сегодня, 13:21
25 января – день рождения великого советского поэта, барда и актера Владимира Высоцкого. В 2023 году он отметил бы 85-летний юбилей. Высоцкий продолжает оставаться одним из наиболее знаковых авторов для русской культуры XX века.

Общественная служба новостей пишет, что о жизни и судьбе Высоцкого написано очень много книг, в том числе, и современниками поэта. Советский бард активно покорял США, с которыми у СССР шла «холодная война». Ему открыто предлагали там и большие деньги, и славу, однако, он всегда возвращался на родину, рассматривая Америку в качестве личного убежища от «советского режима».

Высоцкий неоднократно публично высказывался о том, что он – артист, а не диссидент. Заявлял, что устал быть преследуемым властями «мучеником».

Есть достоверная информация о том, что в числе поклонников творчества Высоцкого были первые лица Советского Союза, включая Брежнева и Андропова. Барду позволяли то, что было совершенно недоступно для остальных советских граждан — от личного автомобиля Mercedes до возможности путешествовать по миру. Тогда это было немыслимой привилегией.



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