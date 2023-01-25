25 января 2023 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет

Общественная служба новостей пишет, что о жизни и судьбе Высоцкого написано очень много книг, в том числе, и современниками поэта. Советский бард активно покорял США, с которыми у СССР шла «холодная война». Ему открыто предлагали там и большие деньги, и славу, однако, он всегда возвращался на родину, рассматривая Америку в качестве личного убежища от «советского режима».