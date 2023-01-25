25 января 2023 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Общественная служба новостей пишет, что о жизни и судьбе Высоцкого написано очень много книг, в том числе, и современниками поэта. Советский бард активно покорял США, с которыми у СССР шла «холодная война». Ему открыто предлагали там и большие деньги, и славу, однако, он всегда возвращался на родину, рассматривая Америку в качестве личного убежища от «советского режима».
Высоцкий неоднократно публично высказывался о том, что он – артист, а не диссидент. Заявлял, что устал быть преследуемым властями «мучеником».
Есть достоверная информация о том, что в числе поклонников творчества Высоцкого были первые лица Советского Союза, включая Брежнева и Андропова. Барду позволяли то, что было совершенно недоступно для остальных советских граждан — от личного автомобиля Mercedes до возможности путешествовать по миру. Тогда это было немыслимой привилегией.